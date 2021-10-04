المسلسل الهندي ” حبيبتي من تكون ” موعد العرض والإعادة على mbc bollywood
اعلنت قناة ام بي سي بولييود المتخصصة في عرض الدراما الهندية مسلسلات وأفلام عن عرضها للمسلسل الجديد حبيبتي من تكون بدءاً من يوم الأحد 3 أكتوبر 2021 على شاشاتها .
مواعيد مسلسل حبيبتي من تكون على mbc bollywood
يعرض المسلسل يومياً من الاحد الى الخميس بالاضافة الى حلقات مجمعة كل يوم جمعة ( جميع حلقات الاسبوع 5 حلقات متتالية ) في المواقيت الآتية :
|حبيبتي من تكون
|توقيت جرينتش
|توقيت الجزائر
|توقيت مصر
|توقيت السعودية
|توقيت الإمارات
|العرض
|4 عصراً
|5 مساءاً
|6 مساءاً
|7 مساءاً
|8 مساءاً
|الإعادة الأولي
|11.30 مساءاً
|12.30 بعد منتصف الليل
|1.30 بعد منتصف الليل
|2.30 صباحاً
|3.30 صباحاً
|الإعادة الثانية
|6.30 صباحاً
|7.30 صباحاً
|8.30 صباحاً
|9.30 صباحاً
|10.30 صباحاً
|حلقات مجمعة متتالية ( 5 حلقات ) الجمعة
|6.30 صباحاً
|7.30 صباحاً
|8.30 صباحاً
|9.30 صباحاً
|10.30 صباحاً
ملخص فكرة وقصة المسلسل
فيرات ضابط شرطة ناجح تربطه علاقة حب مع فتاة فيوعدها بالزواج لكن تنقلب حياته رأسا على عقب عندما يتوفي رئيسه و يوصيه على إبنته و أن يعتني بها فيقع فيرات في حيرة بين وعده لمعلمه و بين حبه الوحيد.
تردد قناة mbc bollywood
تبث القناة على أقمار النايلسات وعربسات