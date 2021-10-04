المسلسل الهندي ” حبيبتي من تكون ” موعد العرض والإعادة على mbc bollywood

اعلنت قناة ام بي سي بولييود المتخصصة في عرض الدراما الهندية مسلسلات وأفلام عن عرضها للمسلسل الجديد حبيبتي من تكون بدءاً من يوم الأحد 3 أكتوبر 2021 على شاشاتها .

مواعيد مسلسل حبيبتي من تكون على mbc bollywood

يعرض المسلسل يومياً من الاحد الى الخميس بالاضافة الى حلقات مجمعة كل يوم جمعة ( جميع حلقات الاسبوع 5 حلقات متتالية ) في المواقيت الآتية :

حبيبتي من تكون توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات العرض 4 عصراً 5 مساءاً 6 مساءاً 7 مساءاً 8 مساءاً الإعادة الأولي 11.30 مساءاً 12.30 بعد منتصف الليل 1.30 بعد منتصف الليل 2.30 صباحاً 3.30 صباحاً الإعادة الثانية 6.30 صباحاً 7.30 صباحاً 8.30 صباحاً 9.30 صباحاً 10.30 صباحاً حلقات مجمعة متتالية ( 5 حلقات ) الجمعة 6.30 صباحاً 7.30 صباحاً 8.30 صباحاً 9.30 صباحاً 10.30 صباحاً

ملخص فكرة وقصة المسلسل

فيرات ضابط شرطة ناجح تربطه علاقة حب مع فتاة فيوعدها بالزواج لكن تنقلب حياته رأسا على عقب عندما يتوفي رئيسه و يوصيه على إبنته و أن يعتني بها فيقع فيرات في حيرة بين وعده لمعلمه و بين حبه الوحيد.

تردد قناة mbc bollywood

تبث القناة على أقمار النايلسات وعربسات