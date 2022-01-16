المسلسل الكوري ” شبكة الأكاذيب ” موعد العرض والإعادة على قناة mbc4
أعلنت قناة ام بي سي 4 عن بدء عرضها للمسلسل الكوري الجنوبي شبكة الاكاذيب بدءاً من مساء الأحد 16 يناير 2022 م .
مواعيد مسلسل شبكة الاكاذيب على mbc4
موعد العرض
العرض من الأحد الى الخميس
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- 15.00 : الثالثة مساءاً بتوقيت جرينتش
- 16.00 : الرابعة مساءاً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس
- 17.00: الخامسة مساءاً بتوقيت مصر وليبيا
- 18.00 : السادسة مساءاً بتوقيت السعودية والعراق والاردن
- 19.00: السابعة مساءاً بتوقيت الإمارات
موعد الإعادة
الإعادة من الاثنين الى الجمعة
الإعادة الأولى
- 11.30 : الحادية عشر والنصف مساءاً بتوقيت جرينتش
- 00.30 : الثانية عشر والنصف صباحاً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس
- 1.30 : الواحدة والنصف صباحاً بتوقيت مصر وليبيا
- 2.30 : الثانية والنصف صباحاً بتوقيت السعودية والعراق والاردن
- 3.30 : الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت الإمارات
الإعادة الثانية
- 3.00 : الثالثة صباحاً بتوقيت جرينتش
- 4.00 : الرابعة صباحاً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس
- 5.0 : الخامسة صباحاً بتوقيت مصر وليبيا
- 6.0 : السادسة صباحاً بتوقيت السعودية والعراق والاردن
- 7.00 : السابعة صباحاً بتوقيت الإمارات
الإعادة الثالثة
- 6.00 : السادسة صباحاً بتوقيت جرينتش
- 7.00 : السابعة صباحاً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس
- 8.00 : الثامنة صباحاً بتوقيت مصر وليبيا
- 9.00 : التاسعة صباحاً بتوقيت السعودية والعراق والاردن
- 10.00 : العاشرة صباحاً بتوقيت الإمارات
معلومات عن المسلسل الكوري الجمال الحقيقي
- الاسم الرسمي للمسلسل 바람피면 죽는다
- الاسم بالإنجليزي Cheat On Me, If You Can
- المسلسل انتاج عام 2021
- عدد حلقات المسلسل الرسمي 25 حلقة
- غموض – دراما – كوميدي
- في أثناء بحثها عن طريقة لجعل جريمة قتل تبدو وكأنها موت مفاجئ، يتوجب على كاتبة روايات بوليسية مواجهة شكوكها المتزايدة بأن زوجها يخونها.