المسلسل الكوري ” شبكة الأكاذيب ” موعد العرض والإعادة على قناة mbc4

محمد عبد الرازق

أعلنت قناة ام بي سي 4 عن بدء عرضها للمسلسل الكوري الجنوبي شبكة الاكاذيب بدءاً من مساء الأحد 16 يناير 2022 م .

المسلسل الكوري " شبكة الأكاذيب " موعد العرض والإعادة على قناة mbc4 1 16/1/2022 - 12:12 ص

مواعيد مسلسل شبكة الاكاذيب على mbc4

موعد العرض 

العرض من الأحد الى الخميس

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المسلسل الكوري ” إلى كل من أحبني ” موعد العرض والإعادة على قناة mbc4

  • 15.00 : الثالثة مساءاً بتوقيت جرينتش
  • 16.00 : الرابعة مساءاً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس
  • 17.00: الخامسة مساءاً بتوقيت مصر وليبيا 
  • 18.00 : السادسة مساءاً بتوقيت السعودية والعراق والاردن
  • 19.00: السابعة مساءاً بتوقيت الإمارات

موعد الإعادة

الإعادة من الاثنين الى الجمعة

الإعادة الأولى 

  • 11.30 : الحادية عشر والنصف مساءاً بتوقيت جرينتش
  • 00.30 : الثانية عشر والنصف صباحاً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس
  • 1.30 : الواحدة والنصف صباحاً بتوقيت مصر وليبيا
  • 2.30 : الثانية والنصف صباحاً بتوقيت السعودية والعراق والاردن
  • 3.30 : الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت الإمارات

 الإعادة الثانية 

  • 3.00 : الثالثة صباحاً بتوقيت جرينتش
  • 4.00 : الرابعة صباحاً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس
  • 5.0  : الخامسة صباحاً بتوقيت مصر وليبيا 
  • 6.0  : السادسة صباحاً بتوقيت السعودية والعراق والاردن
  • 7.00 : السابعة صباحاً بتوقيت الإمارات

الإعادة الثالثة

  • 6.00 : السادسة صباحاً بتوقيت جرينتش
  • 7.00 : السابعة صباحاً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس
  • 8.00 : الثامنة صباحاً بتوقيت مصر وليبيا 
  • 9.00 : التاسعة صباحاً بتوقيت السعودية والعراق والاردن
  • 10.00 : العاشرة صباحاً بتوقيت الإمارات

معلومات عن المسلسل الكوري الجمال الحقيقي

  • الاسم الرسمي للمسلسل 바람피면 죽는다
  • الاسم بالإنجليزي Cheat On Me, If You Can
  • المسلسل انتاج عام 2021
  • عدد حلقات المسلسل الرسمي 25 حلقة
  • غموض – دراما – كوميدي
  • في أثناء بحثها عن طريقة لجعل جريمة قتل تبدو وكأنها موت مفاجئ، يتوجب على كاتبة روايات بوليسية مواجهة شكوكها المتزايدة بأن زوجها يخونها.
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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .


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