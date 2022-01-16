المسلسل الكوري ” شبكة الأكاذيب ” موعد العرض والإعادة على قناة mbc4

أعلنت قناة ام بي سي 4 عن بدء عرضها للمسلسل الكوري الجنوبي شبكة الاكاذيب بدءاً من مساء الأحد 16 يناير 2022 م .

مواعيد مسلسل شبكة الاكاذيب على mbc4

موعد العرض

العرض من الأحد الى الخميس

15.00 : الثالثة مساءاً بتوقيت جرينتش

16.00 : الرابعة مساءاً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس

17.00: الخامسة مساءاً بتوقيت مصر وليبيا

18.00 : السادسة مساءاً بتوقيت السعودية والعراق والاردن

19.00: السابعة مساءاً بتوقيت الإمارات

موعد الإعادة

الإعادة من الاثنين الى الجمعة

الإعادة الأولى

11.30 : الحادية عشر والنصف مساءاً بتوقيت جرينتش

00.30 : الثانية عشر والنصف صباحاً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس

1.30 : الواحدة والنصف صباحاً بتوقيت مصر وليبيا

2.30 : الثانية والنصف صباحاً بتوقيت السعودية والعراق والاردن

3.30 : الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت الإمارات

الإعادة الثانية

3.00 : الثالثة صباحاً بتوقيت جرينتش

4.00 : الرابعة صباحاً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس

5.0 : الخامسة صباحاً بتوقيت مصر وليبيا

6.0 : السادسة صباحاً بتوقيت السعودية والعراق والاردن

7.00 : السابعة صباحاً بتوقيت الإمارات

الإعادة الثالثة

6.00 : السادسة صباحاً بتوقيت جرينتش

7.00 : السابعة صباحاً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس

8.00 : الثامنة صباحاً بتوقيت مصر وليبيا

9.00 : التاسعة صباحاً بتوقيت السعودية والعراق والاردن

10.00 : العاشرة صباحاً بتوقيت الإمارات

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