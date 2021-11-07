المسلسل الكوري ” إلى كل من أحبني ” موعد العرض والإعادة على قناة mbc4

بواسطة محمد عبد الرازق

أعلنت قناة ام بي سي 4 عن بدء عرضها للمسلسل الكوري الجنوبي إلى كل من أحبني بدءاً من مساء الأحد 7 نوفمبر 2021 م .

المسلسل الكوري " إلى كل من أحبني " موعد العرض والإعادة على قناة mbc4 1 7/11/2021 - 6:21 ص

مواعيد مسلسل إلى كل من أحبني على mbc4

موعد العرض 

العرض من الأحد الى الخميس

  • 15.00 : الثالثة مساءاً بتوقيت جرينتش
  • 16.00 : الرابعة مساءاً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس
  • 17.00: الخامسة مساءاً بتوقيت مصر وليبيا 
  • 18.00 : السادسة مساءاً بتوقيت السعودية والعراق والاردن
  • 19.00: السابعة مساءاً بتوقيت الإمارات
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موعد الإعادة

الإعادة من الاثنين الى الجمعة

الإعادة الأولى 

  • 11.30 : الحادية عشر والنصف مساءاً بتوقيت جرينتش
  • 00.30 : الثانية عشر والنصف صباحاً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس
  • 1.30 : الواحدة والنصف صباحاً بتوقيت مصر وليبيا
  • 2.30 : الثانية والنصف صباحاً بتوقيت السعودية والعراق والاردن
  • 3.30 : الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت الإمارات

 الإعادة الثانية 

  • 3.00 : الثالثة صباحاً بتوقيت جرينتش
  • 4.00 : الرابعة صباحاً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس
  • 5.0  : الخامسة صباحاً بتوقيت مصر وليبيا 
  • 6.0  : السادسة صباحاً بتوقيت السعودية والعراق والاردن
  • 7.00 : السابعة صباحاً بتوقيت الإمارات

الإعادة الثالثة

  • 6.00 : السادسة صباحاً بتوقيت جرينتش
  • 7.00 : السابعة صباحاً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس
  • 8.00 : الثامنة صباحاً بتوقيت مصر وليبيا 
  • 9.00 : التاسعة صباحاً بتوقيت السعودية والعراق والاردن
  • 10.00 : العاشرة صباحاً بتوقيت الإمارات

معلومات عن المسلسل الكوري إلى كل من أحبني

  • الاسم الرسمي للمسلسل 그놈이 그놈이다
  • الاسم بالإنجليزي To All the Guys Who Loved Me
  • المسلسل انتاج عام 2020
  • عدد حلقات المسلسل 16 حلقة
  • دراما – رومانسي – كوميدي
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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .


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