المسلسل التركي ” القضاء ” موعد العرض والإعادة على قناة دراما الوان

اعلنت قناة دراما الوان drama alwan المتخصصة في عرض المسلسلات التركية مدبلجة ومترجمة بالعربية , بدءاً من مساءا الثلاثاء الموافق 18 يناير 2022 , بعرض مسلسل القضاء.

مواعيد المسلسل التركي القضاء

يبدء عرض المسلسل يوم الثلاثاء 18-1-2022

موعد عرض القضاء

14.00 ( الثانية مساءاً ) بتوقيت جرينتش

15.00 ( الثالثة مساءاً ) بتوقيت الجزائر.

16.00 ( الرابعة مساءاً ) بتوقيت مصر.

17.00 ( الخامسة مساءاً ) بتوقيت السعودية.

18.00 (السادسة مساءاً ) بتوقيت الإمارات .

الإعادة الاولى القضاء

22.00 ( العاشرة مساءاً ) +بتوقيت جرينتش

23.00 ( الحادية عشر مساءاً ) بتوقيت الجزائر

00.00 ( الثانية عشر منتصف الليل) بتوقيت مصر.

1.00 ( الواحدة صباحاً ) بتوقيت السعودية.

2.00 ( الثانية صباحاً ) بتوقيت الإمارات .

الإعادة الثانية القضاء

6.00 ( السادسة صباحاً ) بتوقيت جرينتش.

7.00 ( السابعة صباحاً ) بتوقيت الجزائر .

8.00 ( الثامنة صباحاً ) بتوقيت مصر.

9.00 ( التاسعة صباحاً ) بتوقيت السعودية.

10.00 ( العاشرة صباحاً ) بتوقيت الإمارات .

معلومات عن مسلسل القضاء

الاسم الرسمي للمسلسل Yargı

انتاج عام 2021 وما زال يعرض

عدد الحلقات : 16 حتى الآن

مدة الحلقة : 140 دقيقة

دراما – إثارة – قانون

ملخص قصة المسلسل :تدور أحداث المسلسل حول المحامية المتهورة جيلين محامية حيث لا تعرف حدودًا عندما يتعلق الأمر بالقواعد.

من أجل الحصول على معلومات حول عميل بشكل غير قانوني، يمثل المدعي العام أمام إيلجاز. ومع ذلك ، فإن إيلجاز، على عكس جيلين، لديه قواعد صارمة حول أخلاقيات المهنة ، لذلك فهو مدع عام ناجح ومحترم للغاية في حياته المهنية. عندما يواجه إيلغاز قضية قتل يتهم فيها شقيقه جنار بالقتل؛ يكسر قواعده لأول مرة. يطلب من جيلين الدفاع عن أخيه. من هذه النقطة فصاعدًا ، تأخذ الأمور منعطفًا لم يكن بإمكان أي منهما توقعه. إيلجاز وجيلين. أثناء العمل من أجل تبرئة شينار، سيجدون أنفسهم في كرة من الغموض تمتد إلى عائلتهم.

تردد قناة دراما الوان

تبث قناة دراما الوان على القمر الصناعي المصري نايل سات 7 درجات غرباً

التردد : 11595 ( حزمة شرقية )

الاستقطاب : رأسي V .

معدل الترميز : 27500 .

التردد : 10853 ( جزمة عامة )

الاستقطاب : افقي H .

معدل الترميز : 27500 .