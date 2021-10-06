المسلسل التركي ” العشق الأسود ” موعد العرض والإعادة على قناة دراما الوان
أعلنت قناة دراما الوان drama alwan المتخصصة في عرض المسلسلات التركية مدبلجة ومترجمة بالعربية , بدءاً من مساءا الجمعة الموافق 8 أكتوبر 2021 م في عرض أولى حلقات المسلسل التركي العشق الاسود.
مواعيد المسلسل التركي العشق الأسود
بدء عرض المسلسل يوم الجمعة 8-10-2021
|العشق الاسود
|توقيت جرينتش
|توقيت الجزائر
|توقيت مصر
|توقيت السعودية
|توقيت الإمارات
|العرض
|4 عصراً
|5 مساءاً
|6 مساءاً
|7 مساءاً
|8 مساءاً
|الإعادة الأولي
|12 منتصف الليل
|1 صباحاً
|2 صباحاً
|3 صباحاً
|4 صباحاً
|الإعادة الثانية
|8 صباحاً
|9 صباحاً
|10 صباحاً
|11 صباحاً
|12 ظهراَ
ملخص فكرة وقصة مسلسل العشق الاسود
تنقلب حياة ضابط الشرطة عمر ومصممة المجوهرات إيلين رأساً على عقب عندما يعثر على خطيبته ووالدها مقتولان رمياً بالرصاص في سيارة الأخير.
معلومات عن مسلسل العشق الأسود
- الاسم الرسمي للمسلسل Kara Para Aşk
- عدد المواسم : 2
- عدد الحلقات : 54 حلقة
- أكشن – دراما – رومانسي
- مدة الحلقة 120 دقيقة
تردد قناة دراما الوان
تبث قناة دراما الوان على القمر الصناعي المصري نايل سات 7 درجات غرباً
التردد : 11603
الاستقطاب : رأسي V .
معدل الترميز : 27500 .