المسلسل التركي ” العشق الأسود ” موعد العرض والإعادة على قناة دراما الوان

أعلنت قناة دراما الوان drama alwan المتخصصة في عرض المسلسلات التركية مدبلجة ومترجمة بالعربية , بدءاً من مساءا الجمعة الموافق 8 أكتوبر 2021 م في عرض أولى حلقات المسلسل التركي العشق الاسود.

مواعيد المسلسل التركي العشق الأسود

بدء عرض المسلسل يوم الجمعة 8-10-2021

العشق الاسود توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات العرض 4 عصراً 5 مساءاً 6 مساءاً 7 مساءاً 8 مساءاً الإعادة الأولي 12 منتصف الليل 1 صباحاً 2 صباحاً 3 صباحاً 4 صباحاً الإعادة الثانية 8 صباحاً 9 صباحاً 10 صباحاً 11 صباحاً 12 ظهراَ

ملخص فكرة وقصة مسلسل العشق الاسود