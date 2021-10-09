المسلسل التركي ” الرجل الخطأ ” على mbc5 – موعد العرض والإعادة

تبدأ قناة ام بي سي 5 في بدء عرض المسلسل التركي الرجل الخطأ مدبلج بالعربية ( بالمغربية الدارجة ) بدءاً من مساء الاثنين 11-10-2021 م

مواعيد مسلسل الرجل الخطأ على mbc5

يعرض المسلسل يومياً من الاثنين الى الجمعة

مواقيت العرض والإعادة بتوقيت دول المغرب العربي ( +1 جرينتش )

العرض : 8.30 مساءاً .

الإعادة الأولى : 1.30 صباحاً.

الإعادة الثانية : 7.30 صباحاً.

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الإعادة الثالثة : 2.15 ظهراً.

معلومات حول مسلسل الرجل الخطأ

الاسم الرسمي للمسلسل Bay Yanlış

يعرف عربياً أيضاً بأسم السيد الخطأ

المسلسل إنتاج 2020

عدد الحلقات 40 حلقة

يذاع مدبلج بالمغربية

ملخص فكرة وقصة المسلسل :أوزغور، شاب غني ولكنه يعيش حياة رثة. يعمل نادلًا ولا يؤمن بالحب، وأما جارته ايزجي فهي متعبة من العلاقات الفاشلة ومصرّة على عيش علاقة ناجحة ثم الزواج. حين يرى أوزغور أن ايزجي غير ناجحة في موضوع العلاقات، يبدأ بارشادها وإعطائها الأساليب اللازمة حتى تحظى بمن أعجبت به.

تردد قناة mbc5

اليكم التردد الخاص بقناة ام بي سي 5 التي يبث عليها المسلسل والتي يمكن استقبالها عبر اجهزة الاستقبال على القمر الصناعي نايلسات أو عربسات في التردد الاتية :