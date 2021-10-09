المسلسل التركي ” الرجل الخطأ ” على mbc5 – موعد العرض والإعادة

بواسطة محمد عبد الرازق

تبدأ قناة ام بي سي 5 في بدء عرض المسلسل التركي الرجل الخطأ مدبلج بالعربية ( بالمغربية الدارجة ) بدءاً من مساء الاثنين 11-10-2021 م

المسلسل التركي " الرجل الخطأ " على mbc5 - موعد العرض والإعادة 2 9/10/2021 - 10:32 ص

مواعيد مسلسل الرجل الخطأ على mbc5

يعرض المسلسل يومياً من الاثنين الى الجمعة

مواقيت العرض والإعادة بتوقيت دول المغرب العربي ( +1 جرينتش )

العرض : 8.30 مساءاً .

الإعادة الأولى : 1.30 صباحاً.

الإعادة الثانية : 7.30 صباحاً.

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مواعيد المسلسلات على قناة mbc5

الإعادة الثالثة : 2.15 ظهراً.

معلومات حول مسلسل الرجل الخطأ

  • الاسم الرسمي للمسلسل Bay Yanlış
  • يعرف عربياً أيضاً بأسم السيد الخطأ
  • المسلسل إنتاج 2020
  • عدد الحلقات 40 حلقة
  • يذاع مدبلج بالمغربية
  • ملخص فكرة وقصة المسلسل :أوزغور، شاب غني ولكنه يعيش حياة رثة. يعمل نادلًا ولا يؤمن بالحب، وأما جارته ايزجي فهي متعبة من العلاقات الفاشلة ومصرّة على عيش علاقة ناجحة ثم الزواج. حين يرى أوزغور أن ايزجي غير ناجحة في موضوع العلاقات، يبدأ بارشادها وإعطائها الأساليب اللازمة حتى تحظى بمن أعجبت به.

تردد قناة mbc5

اليكم التردد الخاص بقناة ام بي سي 5 التي يبث عليها المسلسل والتي يمكن استقبالها عبر اجهزة الاستقبال على القمر الصناعي نايلسات أو عربسات في التردد الاتية :

المسلسل التركي " الرجل الخطأ " على mbc5 - موعد العرض والإعادة 1 9/10/2021 - 10:32 ص

  • يوتل سات 7 في مدار نايل سات – التردد: 11559MHz – الدرجة:7 درجات غرب – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • عربسات بدر5 – التردد: 12284MHz – الدرجة:26 درجة شرق – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ: 5/6


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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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