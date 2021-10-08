المسلسل التركي ” الخائن ” موعد العرض والإعادة على قناة كوين ألوان

مسلسل الخائن هو أولى المسلسلات التركية التى قررت قناة كوين ألوان Queen alwan أن تبدأ بها بث القناة لأول مرة صباح اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 م .

مواعيد مسلسل الخائن على كوين ألوان

يعرض المسلسل يومياً

العرض :

8.00 صباحاً بتوقيت جرينتش

9.00 صباحاً بتوقيت دول المغرب العربي

10.00 صباحاً بتوقيت مصر

11.00 صباحاً بتوقيت الاردن والسعودية والعراق

12.00 ظهراً بتوقيت الإمارات

الإعادة :

10.00 مساءاً بتوقيت جرينتش

11.00 مساءاً بتوقيت دول المغرب العربي

12.00 منتصف الليل بتوقيت مصر

1.00 بعد منتصف الليل بتوقيت الاردن والسعودية والعراق

2.00 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات

معلومات عن مسلسل الخائن

الاسم الرسمي للمسلسل Sadakatsiz

المسلسل انتاج 2020

المسلسل داما – إثارة نفسية

عدد المواسم : 1

عدد الحلقات : 31

ملخص قصة المسلسل :

تعيش الدكتورة آسيا حياة هادئة وسعيدة مع زوجها فولكان وابنهما علي .

يتغير هذا الوضع عندما تكتشف أن زوجها على علاقة بشابة منذ سنتين.

على آسيا أن تختار بين إنقاذ زواجها أو الانتقام من زوجها الخائن.

تردد قناة كوين ألوان Queen alwan

القمر : النايل سات 7 غرب .

التردد : 11595

والتردد 11602 .

الاستقطاب : عمودي V .

معدل الترميز : 27500 .

** علماً بأن هذه التردد حزمة شرقية وسيتم تحويل القناة الى الحزمة العامة بترددات جديدة بدءاً من 23 أكتوبر الجاري وهو تردد 10853 افقي .