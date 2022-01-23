المسلسل التركي ” البراءة ” موعد العرض والإعادة على قناة دراما الوان

تبدأ قناة دراما الوان drama alwan المتخصصة في عرض المسلسلات التركية مدبلجة ومترجمة بالعربية , بدءاً من ليلة الاثنين الموافق 24 يناير 2022 في بث المسلسل التركي البراءة .

مواعيد المسلسل التركي البراءة

يبدء عرض المسلسل يوم الاثنين 24-1-2022

البراءة توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات العرض 8 مساءاً 9 مساءاً 10 مساءاً 11 مساءاً 12 منتصف الليل الإعادة الأولي 4 صباحاً 5 صباحاً 6 صباحاً 7 صباحاً 8 صباحاً الإعادة الثانية 12 ظهراً 1 ظهراً 2 ظهراً 3 عصراً 4 عصراً

معلومات عن مسلسل البراءة

الاسم الرسمي للمسلسل باللغة التركية Masumiyet

المسلسل من إنتاج عام 2021

عدد حلقات المسلسل : 13 حلقة

مدة الحلقة : 120 دقيقة

نوع المسلسل : دراما – غموض

ملخص قصة المسلسل :تتغير حياة بهار عندما تقع ابنتها البالغة من العمر 19 عامًا في حب الرجل الخطأ. الحب الأول لإبنتها إيلا ليس طالباً جامعياً في عمرها، بل هو رئيس والدها البالغ من العمر 35 عامًا وهو على وشك الزواج من فتاة أخرى, لتبدأ محاولات الام في محاولة إنقاذ ابنتها .

تردد قناة دراما الوان

تبث قناة دراما الوان على القمر الصناعي المصري نايل سات 7 درجات غرباً

التردد : 10853

الاستقطاب : افقي H .

معدل الترميز : 27500 .