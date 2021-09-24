المسلسل التركي ” إخوتي ” مدبلج على قناة صحراء الجزائرية – موعد العرض والإعادة

مواعيد عرض وإعادة المسلسل التركي إخوتي على قناة صحراء الجزائرية حيث اعلنت القناة عن بثها حلقة اسبوعياً من المسلسل كل يوم جمعة والإعادة في اليوم الموالي وذلك بدءاً من الجمعة 24-9-2021 م .

وسوف يبث مسلسل اخوتي مدبلجاً بالعربية والحلقة كاملة كل جمعة .

موعد مسلسل اخوتي على صحراء الجزائرية

العرض : ليلة الجمعة 9 مساءاً بتوقيت الجزائر ( +1 جرينتش )

الإعادة : السبت 12 ظهراً بتوقيت الجزائر ( +1 جرينتش )

ملخص فكرة وقصة مسلسل إخوتي

أربعة أخوة قادير وعمر وآسيا وأمل يعيشون حياة سعيدة مع والديهم، فقراء بجيوب فارغة لكن قلوبهم مليئة بالحب. تنقلب حياتهم في يوم أسود أظلم حياتهم وتركهم وحيدين بدون والديهم.

معلومات عن مسلسل إخوتي

اسم المسلسل الرسمي باللغة التركية Kardeşlerim.

المسلسل من نوعية الدراما.

المسلسل إنتاج 2021 وما زال يعرض .

عدد مواسم المسلسل : 2.

الموسم الأول من المسلسل 18 حلقة .

الموسم الثاني تم عرض حلقتين منه حتى الآن.

مدة الحلقة 130 دقيقة.

تردد قناة صحراء الجزائرية

تبث القناة على القمر الصناعي نايل سات

تردد 11033 رأسي ( عمودي ) V

معدل الترميز 5000