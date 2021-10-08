المسلسل التركي ” أبنة السفير ” موعد العرض والإعادة على قناة كوين ألوان
بدأت قناة كوين ألوان في اول ايام بثها بعرض مجموعة من المسلسلات التركية ومنها المسلسل التركي الشهير ابنة السفير , حيث بدأت القناة بثها صباح اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 م .
مواعيد مسلسل إبنة السفير على كوين ألوان
يعرض المسلسل يومياً
العرض :
- 1.000 ظهراً بتوقيت جرينتش
- 2.00 ظهراً بتوقيت دول المغرب العربي
- 3.00 عصراً بتوقيت مصر
- 4.00 عصراً بتوقيت السعودية والعراق
- 5.00 مساءاً بتوقيت الإمارات
الإعادة :
- 1.00 صباحاً بتوقيت جرينتش
- 2.00 صباحاً بتوقيت دول المغرب العربي
- 3.00 صباحاً بتوقيت مصر
- 4.00 صباحاً بتوقيت السعودية والعراق
- 5.00 صباحاً بتوقيت الإمارات
معلومات عن مسلسل ابنة السفير
- الاسم الرسمي للمسلسل :Sefirin Kızı
- عدد المواسم : 2
- عدد الحلقات : 52 حلقة
- نوع المسلسل : درامي رومانسي
تردد قناة كوين ألوان Queen alwan
القمر : النايل سات 7 غرب .
التردد : 11595
والتردد 11602 .
الاستقطاب : عمودي V .
معدل الترميز : 27500 .
** علماً بأن هذه التردد حزمة شرقية وسيتم تحويل القناة الى الحزمة العامة بترددات جديدة بدءاً من 23 أكتوبر الجاري وهو تردد 10853 افقي .