المسلسل التركي ” أبنة السفير ” موعد العرض والإعادة على قناة كوين ألوان

بدأت قناة كوين ألوان في اول ايام بثها بعرض مجموعة من المسلسلات التركية ومنها المسلسل التركي الشهير ابنة السفير , حيث بدأت القناة بثها صباح اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 م .

مواعيد مسلسل إبنة السفير على كوين ألوان

يعرض المسلسل يومياً

العرض :

1.000 ظهراً بتوقيت جرينتش

2.00 ظهراً بتوقيت دول المغرب العربي

3.00 عصراً بتوقيت مصر

4.00 عصراً بتوقيت السعودية والعراق

5.00 مساءاً بتوقيت الإمارات

الإعادة :

1.00 صباحاً بتوقيت جرينتش

2.00 صباحاً بتوقيت دول المغرب العربي

3.00 صباحاً بتوقيت مصر

4.00 صباحاً بتوقيت السعودية والعراق

5.00 صباحاً بتوقيت الإمارات

معلومات عن مسلسل ابنة السفير

الاسم الرسمي للمسلسل :Sefirin Kızı

عدد المواسم : 2

عدد الحلقات : 52 حلقة

نوع المسلسل : درامي رومانسي

تردد قناة كوين ألوان Queen alwan

القمر : النايل سات 7 غرب .

التردد : 11595

والتردد 11602 .

الاستقطاب : عمودي V .

معدل الترميز : 27500 .

** علماً بأن هذه التردد حزمة شرقية وسيتم تحويل القناة الى الحزمة العامة بترددات جديدة بدءاً من 23 أكتوبر الجاري وهو تردد 10853 افقي .