المسلسل التركي ” أبنة السفير ” موعد العرض والإعادة على قناة كوين ألوان

بواسطة محمد عبد الرازق

بدأت قناة كوين ألوان في اول ايام بثها بعرض مجموعة من المسلسلات التركية ومنها المسلسل التركي الشهير ابنة السفير , حيث بدأت القناة بثها صباح اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 م .

المسلسل التركي " أبنة السفير " موعد العرض والإعادة على قناة كوين ألوان 2 8/10/2021 - 7:58 م

مواعيد مسلسل إبنة السفير على كوين ألوان

يعرض المسلسل يومياً

العرض :

  • 1.000 ظهراً بتوقيت جرينتش
  • 2.00 ظهراً بتوقيت دول المغرب العربي
  • 3.00 عصراً بتوقيت مصر
  • 4.00 عصراً بتوقيت السعودية والعراق
  • 5.00 مساءاً بتوقيت الإمارات

الإعادة : 

  • 1.00 صباحاً بتوقيت جرينتش
  • 2.00 صباحاً بتوقيت دول المغرب العربي
  • 3.00 صباحاً بتوقيت مصر
  • 4.00 صباحاً بتوقيت السعودية والعراق
  • 5.00 صباحاً بتوقيت الإمارات

معلومات عن مسلسل ابنة السفير

  • الاسم الرسمي للمسلسل :Sefirin Kızı
  • عدد المواسم : 2
  • عدد الحلقات : 52 حلقة
  • نوع المسلسل : درامي رومانسي
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تردد قناة كوين ألوان Queen alwan

القمر : النايل سات 7 غرب .
التردد : 11595
والتردد 11602 .
الاستقطاب : عمودي V .
معدل الترميز : 27500 .

** علماً بأن هذه التردد حزمة شرقية وسيتم تحويل القناة الى الحزمة العامة بترددات جديدة بدءاً من 23 أكتوبر الجاري وهو تردد 10853 افقي .

المسلسل التركي " أبنة السفير " موعد العرض والإعادة على قناة كوين ألوان 1 8/10/2021 - 7:58 م



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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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