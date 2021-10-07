القنوات الناقلة ومواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم الثالث
الكثير منا يعشق الدراما التركية، بل وأصبحت المسلسلات التركية من أشهر المسلسلات التي تعرض في وطنا العربي وقد حظي مسلسل قيامة ارطغرل على نسبة مشاهدة كبيرة جدا اثناء عرضه في الوطن العربي الامر الذي انعكس بالطبع على مسلسل المؤسس عثمان فجمهور قيامة ارطغرل يتابع بشغف مسلسل المؤسس عثمان وهو بالفعل ما حققه الموسم الأول والثاني لعرض المسلسل والجميع ينتظر الموسم الثالث والذي سيبدأ عرضه يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر على القناة التركية.
مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم الثالث
سيبدأ عرض مسلسل عثمان المؤسس الجزء الثالث يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021 على قناة ATV التركية بدون ترجمة للعربية حلقة كل أسبوع.
سيتم عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية مترجم للعربية يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 في الأوقات التالية:-
8.30 مساءاً بتوقيت الجزائر.
10.30 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.
9.30 مساءاً بتوقيت القاهرة
الإعادة في اليوم التالي في الاوقات التالية:-
2.00 ظهراً بتوقيت الجزائر.
4.00 عصراً بتوقيت مكة المكرمة.
تردد قناة ATV التركية
|التردد
|القمر الصناعي
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|معدل تصحيح الخطأ
|10796
|نايل سات
|عمودي
|27500
|5/6
تردد قناة الفجر الجزائرية
|التردد
|القمر الصناعي
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|معدل تصحيح الخطأ
|12034
|نايل سات
|أفقي
|27500
|3/4
|التردد
|القمر الصناعي
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|معدل تصحيح الخطأ
|10922
|نايل سات
|عمودي
|27500
|5/6