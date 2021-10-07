القنوات الناقلة ومواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم الثالث

الكثير منا يعشق الدراما التركية، بل وأصبحت المسلسلات التركية من أشهر المسلسلات التي تعرض في وطنا العربي وقد حظي مسلسل قيامة ارطغرل على نسبة مشاهدة كبيرة جدا اثناء عرضه في الوطن العربي الامر الذي انعكس بالطبع على مسلسل المؤسس عثمان فجمهور قيامة ارطغرل يتابع بشغف مسلسل المؤسس عثمان وهو بالفعل ما حققه الموسم الأول والثاني لعرض المسلسل والجميع ينتظر الموسم الثالث والذي سيبدأ عرضه يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر على القناة التركية.

مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم الثالث

سيبدأ عرض مسلسل عثمان المؤسس الجزء الثالث يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021 على قناة ATV التركية بدون ترجمة للعربية حلقة كل أسبوع.

سيتم عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية مترجم للعربية يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 في الأوقات التالية:-

8.30 مساءاً بتوقيت الجزائر.

10.30 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

9.30 مساءاً بتوقيت القاهرة

قد يهمك: • ترددات جميع القنوات الدينية الإسلامية على النايل سات 2021

الإعادة في اليوم التالي في الاوقات التالية:-

2.00 ظهراً بتوقيت الجزائر.

4.00 عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

تردد قناة ATV التركية

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 10796 نايل سات عمودي 27500 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 12034 نايل سات أفقي 27500 3/4