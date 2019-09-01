 التخطي إلى المحتوى

الليلة أولى حلقات نصيبي وقسمتك 3 على mbc4 والاسبوع القادم يعرض على قنوات ON

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
الليلة أولى حلقات نصيبي وقسمتك 3 على mbc4 والاسبوع القادم يعرض على قنوات ON

متابعى وعشاق مسلسل نصيبي وقسمتك على موعد مع جزء ثالث للمسلسل , وحكايات جديدة تبدأ الليلة مع حكاية اتفضلوا في الصالون على قناة mbc 4 , والسبت القادم 7 سبتمبر تعرض قنوات ON العامة والدراما أولى الحلقات .

مواعيد نصيبي وقسمتك 3 – سبتمبر 2019

مواعيد العرض والإعادة على قناة ام بي سي 4

اولى حلقات تذاع يوم الاحد 1-9-2019 م ويعض يومياً من الاحد الى الخميس في الاوقات الاتية :

العرض : 21.00( التاسعة مساءاً )

الإعادة الأولى : 1.30 ( الواحدة والنصف صباحاً )
الإعادة الثانية : 6.30 ( السادسة والنصف صباحاً )
الإعادة الثالثة : 10.00 ( العاشرة صباحاً )
الإعادة الرابعة : 17.00 ( الخامسة مساءاً

المواعيد بتوقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش )

مواعيد العرض والإعادة على قناة ON E

المسلسل يبدأ عرضه السبت 7-9-2019 م ويعرض اسبوعياً من السبت الى الاربعاء في الاوقات الاتية :

العرض : 20.00 ( الثامنة مساءاً )

الإعادة الأولى : 1.00 ( الواحدة صباحاً )
الإعادة الثانية : 12.00 ( الثانية عشر مساءاً)

مواعيد العرض والإعادة على قناة ON دراما

المسلسل يبدأ عرضه السبت 7-9-2019 م ويعرض اسبوعياً من السبت الى الاربعاء في الاوقات الاتية :

العرض : 22.00( العاشرة مساءاً )

الإعادة الأولى : 10.00( العاشرة صباحاً )
الإعادة الثانية : 17.00( الخامسة مساءاً )

 

المسلسل بأجزاءه الثلاثة من تاليف عمرو محمود ياسين .

اول حلقات المسلسل تحمل اسم حكاية اتفضلوا في الصالون من بطولة هنا شيحة فراس سعيد واحمد رفعت وأحمد جمال أما الإخراج للمخرج  مصطفى فكرى.

 

سوف يهمك:

عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.