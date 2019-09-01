الليلة أولى حلقات نصيبي وقسمتك 3 على mbc4 والاسبوع القادم يعرض على قنوات ON

متابعى وعشاق مسلسل نصيبي وقسمتك على موعد مع جزء ثالث للمسلسل , وحكايات جديدة تبدأ الليلة مع حكاية اتفضلوا في الصالون على قناة mbc 4 , والسبت القادم 7 سبتمبر تعرض قنوات ON العامة والدراما أولى الحلقات .

مواعيد نصيبي وقسمتك 3 – سبتمبر 2019

مواعيد العرض والإعادة على قناة ام بي سي 4

اولى حلقات تذاع يوم الاحد 1-9-2019 م ويعض يومياً من الاحد الى الخميس في الاوقات الاتية :

العرض : 21.00( التاسعة مساءاً )

الإعادة الأولى : 1.30 ( الواحدة والنصف صباحاً )

الإعادة الثانية : 6.30 ( السادسة والنصف صباحاً )

الإعادة الثالثة : 10.00 ( العاشرة صباحاً )

الإعادة الرابعة : 17.00 ( الخامسة مساءاً

المواعيد بتوقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش )

مواعيد العرض والإعادة على قناة ON E

المسلسل يبدأ عرضه السبت 7-9-2019 م ويعرض اسبوعياً من السبت الى الاربعاء في الاوقات الاتية :

العرض : 20.00 ( الثامنة مساءاً )

الإعادة الأولى : 1.00 ( الواحدة صباحاً )

الإعادة الثانية : 12.00 ( الثانية عشر مساءاً)

مواعيد العرض والإعادة على قناة ON دراما

المسلسل يبدأ عرضه السبت 7-9-2019 م ويعرض اسبوعياً من السبت الى الاربعاء في الاوقات الاتية :

العرض : 22.00( العاشرة مساءاً )

الإعادة الأولى : 10.00( العاشرة صباحاً )

الإعادة الثانية : 17.00( الخامسة مساءاً )

المسلسل بأجزاءه الثلاثة من تاليف عمرو محمود ياسين .

اول حلقات المسلسل تحمل اسم حكاية اتفضلوا في الصالون من بطولة هنا شيحة فراس سعيد واحمد رفعت وأحمد جمال أما الإخراج للمخرج مصطفى فكرى.