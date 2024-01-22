الكشف عن ThinkBook 14+ SE من لينوفو: قوة وأناقة في حزمة واحدة للمحترفين

أعلنت لينوفو عن إطلاق حاسوبها المحمول الجديد ThinkBook 14+ SE، الذي يستهدف خصيصًا المحترفين الباحثين عن جهاز قوي ومتنقل لتلبية احتياجاتهم العملية والإنتاجية أثناء التنقل.

تصميم راقٍ وأداء فائق في ThinkBook 14+ SE

يتميز ThinkBook 14+ SE بتصميمه الأنيق والراقي، حيث يأتي بهيكل معدني وباللون الرمادي Luna Gray، يبرز الجهاز بسمكه النحيف الذي يبلغ 15.9 ملم ووزنه الخفيف الذي لا يتجاوز 1.5 كغ، مما يجعله مثاليًا للحمل والتنقل.

شاشة متقدمة لتجربة بصرية متميزة

تأتي شاشة الحاسوب بقياس 14.5 بوصة، وتوفر دقة عالية تبلغ 2560×1600 بكسل، بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، وتغطي الشاشة نسبة 100٪ من ألوان sRGB، وحصلت على شهادة TUV Rheinland لخفض إصدار الضوء الأزرق، ما يضمن تجربة مريحة للعيون.

أداء متميز ومواصفات قوية

يتميز ThinkBook 14+ SE بأدائه القوي بفضل معالج إنتل Core Ultra 5 125H وذاكرة وصول عشوائي LPPDR5X سعة 16 جيجابايت، بالإضافة إلى مساحة تخزين M.2 SSD سعة 512 جيجابايت، يمكن لهذا الحاسوب التعامل مع المهام الثقيلة كتحرير الفيديو والنمذجة الثلاثية الأبعاد بكفاءة.

نظام تبريد مبتكر وعمر بطارية ممتاز

جهزت لينوفو هذا الحاسوب بنظام تبريد Smart Power 3.0 القوي، الذي يضمن بقاء الجهاز باردًا وهادئًا حتى تحت أعباء عمل مرتفعة، كما يحتوي على بطارية بقدرة 85 واط تدعم الشحن السريع لتصل من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة.

منافذ واتصالات متعددة لتجربة استخدام متكاملة

يتضمن الحاسوب مجموعة متنوعة من المنافذ لتسهيل الاتصال، بما في ذلك Thunderbolt 4، HDMI 2.1، USB 3.2 Gen1 و Gen2، USB 2.0، RJ 45، فتحة بطاقة MicroSD، ومنفذ TGX الذي يقدم سرعات نقل بيانات تصل إلى 64 جيجابت في الثانية، مما يتيح توصيل وحدات معالجة رسومات خارجية لتجربة ألعاب سلسة.

السعر والتوفر

يتوفر ThinkBook 14+ SE حاليًا للطلب المسبق بسعر يقارب 720 دولارًا، مع الإشارة إلى أن التوفر العالمي لم يُعلن بعد.