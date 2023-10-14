تقنية

الكشف عن هاتف Honor X9B مع برقاقة Snapdragon 6 Gen 1

آية شام

في أحدث توجيهات عالم التكنولوجيا، أظهرت منصة Geekbench معلومات عن هاتف Honor X9B القادم، حيث أفادت التقارير بأن الهاتف سيعمل برقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1.

من المتوقع أن تقوم شركة Honor بإطلاق الإصدار المتوسط من هاتفها، Honor X9B، في الأسواق العالمية قريبًا.

وقد قدمت منصة Geekbench نظرة على بعض المواصفات الرئيسية لهذا الجهاز.

المواصفات بالتفصيل

الهاتف الجديد Honor X9B يأتي تحت الطراز ALI-NX1، مدعومًا ببرقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1، بالإضافة إلى ذاكرة RAM بسعة 12 جيجا بايت.

تتألف برقاقة Snapdragon 6 Gen 1 من ثمانية أنوية؛ حيث تعمل أربعة من هذه الأنوية بسرعة 2.21GHz، بينما تعمل الأنوية الأربعة المتبقية بسرعة 1.80GHz.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت نتائج اختبارات الأداء أن الهاتف يعمل بنظام Android 13، حيث سجل 936 نقطة في اختبارات النواة الواحدة و2774 نقطة في اختبارات النوى المتعددة.

لمن يود المقارنة، فإن الإصدار السابق Honor X9A كان قد أُطلق مع شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش وبجودة Full HD+ ومعدل تحديث 120Hz.

وبناءً على المواصفات، فإن الجهاز السابق كان يعمل بواسطة برقاقة Snapdragon 695 وذاكرة RAM بسعة 8 جيجا بايت، مع مساحة تخزين تصل إلى 256 جيجا بايت.

كان يتميز أيضًا بنظام تشغيل Android 12 وبطارية سعة 5100 mAh، إلى جانب دعم تقنية الشحن السريع بقوة 40W.

مقارنة المواصفات بين هاتف Honor X9B وHonor X9A

المواصفة Honor X9B Honor X9A
البرقاقة Snapdragon 6 Gen 1 Snapdragon 695
ذاكرة الرام 12 جيجا بايت 8 جيجا بايت
سعة التخزين غير مذكورة 256 جيجا بايت
نظام التشغيل Android 13 Android 12
الشاشة غير مذكورة AMOLED 6.67 إنش, Full HD+
معدل التحديث غير مذكور 120Hz
قوة البطارية والشحن غير مذكورة 5100 mAh, شحن 40W
نتيجة اختبار Geekbench (نواة واحدة) 936 نقطة
نتيجة اختبار Geekbench (نوى متعددة) 2774 نقطة
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آية شام

كاتبة مقالات خبرة أسعى دائماً إلى تطوير وزيادة خبراتي ومهارتي في جمع المعلومات، وتبسيطها، وإيصالها للقاري.

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