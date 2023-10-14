الكشف عن هاتف Honor X9B مع برقاقة Snapdragon 6 Gen 1

في أحدث توجيهات عالم التكنولوجيا، أظهرت منصة Geekbench معلومات عن هاتف Honor X9B القادم، حيث أفادت التقارير بأن الهاتف سيعمل برقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1.

من المتوقع أن تقوم شركة Honor بإطلاق الإصدار المتوسط من هاتفها، Honor X9B، في الأسواق العالمية قريبًا.

وقد قدمت منصة Geekbench نظرة على بعض المواصفات الرئيسية لهذا الجهاز.

المواصفات بالتفصيل

الهاتف الجديد Honor X9B يأتي تحت الطراز ALI-NX1، مدعومًا ببرقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1، بالإضافة إلى ذاكرة RAM بسعة 12 جيجا بايت.

تتألف برقاقة Snapdragon 6 Gen 1 من ثمانية أنوية؛ حيث تعمل أربعة من هذه الأنوية بسرعة 2.21GHz، بينما تعمل الأنوية الأربعة المتبقية بسرعة 1.80GHz.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت نتائج اختبارات الأداء أن الهاتف يعمل بنظام Android 13، حيث سجل 936 نقطة في اختبارات النواة الواحدة و2774 نقطة في اختبارات النوى المتعددة.

لمن يود المقارنة، فإن الإصدار السابق Honor X9A كان قد أُطلق مع شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش وبجودة Full HD+ ومعدل تحديث 120Hz.

وبناءً على المواصفات، فإن الجهاز السابق كان يعمل بواسطة برقاقة Snapdragon 695 وذاكرة RAM بسعة 8 جيجا بايت، مع مساحة تخزين تصل إلى 256 جيجا بايت.

كان يتميز أيضًا بنظام تشغيل Android 12 وبطارية سعة 5100 mAh، إلى جانب دعم تقنية الشحن السريع بقوة 40W.