الكشف عن مواصفات هاتف realme Neo 7 Turbo ببطارية 7200 مللي أمبير

أكدت شركة realme رسميًا إطلاق هاتفها الذكي الجديد عالي الأداء، realme Neo 7 Turbo، في 29 مايو، وتكشف الملصقات الرسمية التي نشرها Xu Qi، رئيس realme China، تفاصيل رئيسية حول معالج الجهاز وتصميمه، كما سلّطت التطورات الأخيرة الضوء على العديد من المواصفات الجديدة لهذا الطراز.

حصل هاتف realme Neo 7 Turbo مؤخرًا على شهادة TENAA، مما يشير إلى قرب إطلاقه، سيعمل الهاتف الذكي بمعالج MediaTek Dimensity 9400e، صُمم هذا المعالج بتقنية 4 نانومتر، ويضم نواة Cortex-X4 واحدة بتردد 3.4 جيجاهرتز، وثلاث نوى Cortex-X4 بتردد 2.85 جيجاهرتز، وأربع نوى Cortex-A720 بتردد 2.0 جيجاهرتز، أما بالنسبة لمعالج الرسومات، فيضم الهاتف وحدة معالجة الرسومات Immortalis-G720 MC12، بينما تُدار مهام الذكاء الاصطناعي بواسطة وحدة المعالجة العصبية NPU 790.

وبحسب نتائج الاختبارات الرسمية التي أجرتها شركة realme، حقق هاتف realme Neo 7 Turbo مليون نقطة على AnTuTu، مما يجعله أحد أقوى الأجهزة في فئته.

ولجهة تصميم هاتف Neo 7 Turbo فإنه مثير للإعجاب أيضًا، حيث تُظهر الصور الرسمية أن الهاتف يتميز بلوحة خلفية شبه شفافة، وسيضم شاشة مسطحة بدقة 1.5K، أما البطارية، فهي ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، وتدعم الشحن السريع بقوة 100 واط.

ومن حيث سعة التخزين والذاكرة، يستخدم هاتف Neo 7 Turbo ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X ووحدة تخزين UFS 4.0، يتضمن أعلى إصدار ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 1 تيرابايت.

يتكون نظام الكاميرا من مستشعر رئيسي Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل مع دعم OIS، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل.