الكشف عن مميزات هاتف Redmi 15R 5G المطوّر بميزاته وتصميمه

مع حلول فصل الخريف، بدأت المنافسة في سوق أندرويد تشتد، فبعد إطلاق شركة Redmi لهاتف Redmi 14R 5G العام الماضي، يبدو أن الشركة مستعدة لتطبيق الاستراتيجية نفسها على طرازها الجديد، Redmi 15R 5G، وتشير التطورات الأخيرة إلى الكشف عن جميع الميزات الرئيسية لهذا الطراز القادم، تابع القراءة لمزيد من التفاصيل.

من المتوقع أن يأتي هاتف Redmi 15R 5G بشاشة IPS LCD مقاس 6.9 بوصة بدقة +HD، ويشير حجم الجهاز ووزنه إلى هيكل قوي ومتين، ويعمل الهاتف بمعالج Dimensity 6300 من MediaTek، ومن المتوقع أن يتوفر بسعة تصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

ستأتي البطارية بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، أما بالنسبة للبرمجيات، فيُقال إن الجهاز سيعمل بنظام أندرويد 15 بنظام HyperOS 2.0، أما إمكانيات الكاميرا، فهي بسيطة للغاية، حيث تحتوي الخلفية على كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل مع فلاش LED، بينما تحتوي الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل.

يُقال إن الجهاز سيحتوي أيضًا على مستشعر بصمة جانبي، وفتحة لبطاقة microSD، ومقبس صوت 3.5 ملم، ووفقًا لإعلان شركة الاتصالات الصينية، سيتوفر هاتف Redmi 15R 5G، الذي سيتوفر ابتداءً من 11 سبتمبر، بألوان Titanium Purple وStar Rock Black وLime Green وCloud White.