الكشف عن سعر iPhone 14 في أحدث التسريبات

تتواصل التسريبات حول هاتف iPhone 14 المرتقب من شركة آبل، والذي كشف عن العديد من المواصفات والتغييرات التي ستصل في الجيل الجديد، والآن كشفت التسريبات عن الأسعار التي ستصل بها عائلة 4 هواتف جديدة.

وتعمل شركة Apple على إطلاق الجيل الجديد من هواتفها الرائدة آيفون 14 خلال فترة الخريف المقبلة وتحديداً في شهر سبتمبر، ودخل الهاتف مرحلة التصنيع بعد أن استقرت الشركة على خططها للتحديث.

وبحسب المعلومات التي نشرها حساب التسريب الشهير على تويتر Shadow Lake فإن شركة آبل بدأت العمل على تحديد أسعار iPhone 14 بعد أن استقرت الشركة على كافة التحديثات والتغييرات التي ستطرأ على الجيل الجديد.

سعر هاتف iPhone 14

وأكد أنه ستكون هناك زيادة في أسعار iPhone 14 مقارنة بأسعار الجيل السابق iPhone 13، على الرغم من الشائعات السابقة بأن الجيل الجديد سيصل تقريبًا إلى نفس أسعار هاتف العام الماضي.

وأوضح أن سعر iPhone 14 في موديلات مختلفة، سيأتي مع زيادة بنحو 100 دولار في جميع الخيارات مقارنة بالهاتف العام الماضي، حيث سيبدأ بيع iPhone 14 Pro من 1099 دولارًا مقارنة بـ 999 دولارًا العام الماضي.

مواصفات الإصدار الـ Pro

كما كشفت العديد من التسريبات في الفترة الماضية، فمن المرجح أن يأتي الجيل الجديد من هواتف آبل الرائدة بتحسينات داخلية ومعالج جديد، بينما سيكون هناك تغيير في التصميم على خيارين، Pro و Pro Max.

سيصل إصدار Pro بشاشة OLED مقاس 6.06 إنش مع معدل تحديث 120 هرتز، وسيتم إلغاء النوتش والاعتماد على فتحتين، واحدة لكاميرا الصور الشخصية والثانية لمستشعرات الواجهة مثل Face ID.

من الداخل، سيكون المعالج الجديد A16، وستكون هناك تحسينات على الكاميرا الخلفية، مع وجود العدسات الثلاث أيضًا في إصدارات Pro وسيكون الرئيسي مع مستشعر 48 ميجابيكسل لأول مرة في آبل. الهواتف.

سيأتي إصدار Pro بسعة 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي كان هناك حديث عن 8 جيجابايت، لكن المصادر الأكثر موثوقية نفت هذه الأخبار، وقد يكون هناك خياران بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت.