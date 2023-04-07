الكشف عن تفاصيل Samsung Galaxy Tab S9 و Galaxy Tab S9 Ultra

تم رصد جهازي Samsung Galaxy Tab S9 و Galaxy Tab S9 Ultra على منصة اختبار الأداء الشهيرة GeekBench، وهي الأجهزة اللوحية الرائدة الجديدة التي تستعد شركة Samsung لإطلاقها في السوق قريباً. وقبل أي إعلان رسمي، تم رصد تفاصيل رئيسية عن المواصفات الفنية للجهازين.

وفقًا للرصد على GeekBench، فإن جهاز Galaxy Tab S9 Ultra مجهز بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC، وسيتم إطلاق الجهاز بنسخة واحدة تحتوي على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسيعمل الجهاز اللوحي الرائد الجديد بنظام التشغيل Android 13 OS المستند إلى واجهة One UI 5.1.

ومن خلال الرصد على GeekBench، فإن ال Galaxy Tab S9 Ultra حقق 2028 نقطة في الاختبار الفردي (single core test) و 5376 نقطة في الاختبار المتعدد (multi-core test). في حين سيتم تجهيز الجهاز Galaxy Tab S9 الأساسي أيضًا بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسيعمل بنظام التشغيل Android 13 OS، على الرغم من أن Galaxy Tab S9 حقق 1928 نقطة في الاختبار الفردي و 4727 نقطة في الاختبار المتعدد.

ويتوقع أن يأتي Galaxy Tab S9 Ultra بشاشة عالية الارتفاع بحجم 14.6 بوصة ودقة +WQXGA ومعدل تحديث عالي، ويتوقع أن يأتي هذا الطراز ببطارية ضخمة بسعة 11,200mAh ودعم شحن سريع بقوة 45 وات. كما يعتقد أنه سيتم إطلاق الجهاز بنسخة تحتوي على 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومقاومة للماء والغبار بتقنية IP68.

وتستعد شركة Samsung حالياً لإطلاق أحدث جيل من الأجهزة اللوحية الرائدة بالسوق، وهي Galaxy Tab S9 و Galaxy Tab S9 Ultra، ووفقاً للمعلومات المتاحة حتى الآن، فإن Galaxy Tab S9 Ultra سيحمل شاشة بحجم 14.6 بوصة ودقة WQXGA+ ومعدل تحديث عالي، وسيعمل بشريحة معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC وذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 أو 16 جيجابايت، وسيأتي الجهاز ببطارية بسعة 11,200mAh ودعم شحن سريع بقوة 45 وات.

من المرجح أن تكون هذه الأجهزة اللوحية منافسة قوية لأجهزة التابلت الأخرى في السوق، وستكون خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يبحثون عن جهاز قوي وفعال في التعامل مع المهام اليومية، بالإضافة إلى توفرها لعدد كبير من الميزات الحديثة والمتطورة التي تلبي احتياجات المستخدمين.

باختصار، يتوقع أن تكون أجهزة Samsung Galaxy Tab S9 و Galaxy Tab S9 Ultra من بين أفضل الأجهزة اللوحية في السوق، بفضل المواصفات الفنية الرائدة التي تحملها والتي تضمن أداء سلس وفعالية عالية في التعامل مع المهام الشاقة، وتتميز هذه الأجهزة بتصميم أنيق ومتطور، بالإضافة إلى توفرها لعدد كبير من الميزات الحديثة والمتطورة التي تلبي احتياجات المستخدمين.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن المزيد من المعلومات حول هذه الأجهزة اللوحية خلال الأسابيع القادمة، لذلك نترقب بحماس إطلاقها في السوق.