كشف تقرير جديد عن تصميم ايفون 16 العادي، والذي يتميز بتغييرات محتملة في تصميم الكاميرا ووضع الأزرار. وفقًا للصور المسربة، فإن التصميم الأول لـ ايفون 16 يتميز بإعداد كاميرا مستوحى من ايفون اكس مع قرص عمودي يحتوي على عدسات كاميرا مزدوجة. كما يتميز النموذج الأولي باللون الأصفر أيضًا بزر تحكم موحد في مستوى الصوت بدلاً من أزرار رفع وخفض مستوى الصوت المنفصلة.

الكشف عن تصميم ايفون 16 العادي في تسريبات جديدة

تصميم الكاميرا

أما التصميم الثاني والثالث، اللذان تم عرضهما باللونين الوردي والأسود، فيتميزان بتصميم كاميرا أكثر تقليدية مع وجود كل عدسة داخل حلقة معدنية. كما يتميز الطراز الأسود بزر التقاط سعوي أسفل زر الطاقة.

وضع الأزرار

يبدو أن شركة ابل تحاول تجربة أشياء جديدة مع تصميم ايفون 16 العادي. فتصميم الكاميرا المستوحى من ايفون اكس قد يكون مثيرًا للاهتمام، ولكن من المحتمل أن يثير الجدل أيضًا. أما الزر الوحدي لمستوى الصوت فهو تغيير أكثر جذرية، ومن الصعب التكهن كيف سيستقبله المستخدمون.

الاتجاه المستقبلي لتصميم هواتف ابل

مازال هناك وقت حتى إطلاق ايفون 16، لذلك من الممكن أن تتغير هذه التفاصيل قبل طرح الهاتف في الأسواق. ومع ذلك، فإن هذه التسريبات تعطي فكرة جيدة عن الاتجاه الذي تتجه إليه شركة ابل مع تصميم هواتفها الذكية في المستقبل.