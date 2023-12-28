الكشف عن تحسينات قادمة لمستخدمي واتساب ويب بتصميمات مبتكرة

هناك العديد من المميزات الجديدة والتحسينات على واتساب ويب سوف تسعد مجموعة كبيرة من مستخدمي واتساب ويب وخاصة بعد أن كشف WhatsApp عن خططه لتطوير واجهة مظلمة جديدة لمستخدم الويب الخاص به، تتضمن هذه المبادرة تقديم لون خلفية جديد مصمم خصيصًا للمظهر الداكن، مصحوبًا بشريط جانبي مُعاد تصميمه، والهدف من هذه التغييرات هو تعزيز الجماليات البصرية لعميل الويب وتخفيف إجهاد العين، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة، ومن ابرز هذه التحسنات اللون الأسود الجديد.

وسوف يستخدم المظهر الداكن الجديد لونًا أسودًا أكثر عمقًا من اللون الأسود الحالي المستخدم في عميل الويب، وسوف يؤدي هذا إلى تحسين التباين بين النص والخلفية، مما يجعل المحتوى أكثر سهولة في القراءة، كما سيتميز المظهر الداكن الجديد بشريط جانبي مُعاد تصميمه، سيكون الشريط الجانبي أكثر وضوحًا في الوضع الداكن، وسيكون له أيضًا مظهر أكثر حداثة.

هذه التحسينات قيد التطوير حاليًا ومن المتوقع أن تكون جزءًا من التحديث المستقبلي، ومع ذلك، لا توجد معلومات محددة حول موعد توفر التحديث، يُرحب المستخدمون عمومًا بهذه التحسينات، يعتقد الكثيرون أن المظهر الداكن الجديد سيجعل عميل الويب أكثر جاذبية وسهولة في الاستخدام، وهذه التحسينات هي خطوة في الاتجاه الصحيح، والمظهر الداكن أكثر راحة للعينين في ظروف الإضاءة المنخفضة، ويمكن أن يساعد في تحسين تجربة المستخدم العامة.

كما يقدم WhatsApp نظام ألوان جديدًا للمظهر الداكن لعميل الويب الخاص به، ويتميز النظام الجديد بتحول دقيق وهذا التغيير البسيط له تأثير كبير على الواجهة، فهو يعزز الجاذبية البصرية ويجعل المحتوى أكثر سهولة في القراءة، خاصة في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة، وبالإضافة إلى المزايا الجمالية، يتوافق هذا التغيير أيضًا مع التزام WhatsApp بتلبية تفضيلات المستخدم، ويتبع نظام الألوان الجديد إعادة تصميم تطبيق Android، مما يضمن تجربة مستخدم متماسكة عبر الأنظمة الأساسية.

كما أن واجهة المظهر الداكن الجديدة لـ WhatsApp Web قيد التطوير حاليًا، من المتوقع إصدارها في تحديث مستقبلي لمستخدمي واتساب على الويب، وسيتم مشاركة المزيد من التفاصيل حول الواجهة الجديدة في المقالات اللاحقة، مع تقدم التطوير.