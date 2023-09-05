الكشف عن “أيفون 15”: التوقعات والأسعار والمواصفات بالريال والجنيه والدولار

مع اقتراب موعد إطلاق أيفون 15، يترقب عشاق التكنولوجيا ومحبي أبل هذا الحدث بشغف، سنتعرف معًا عن موعد إطلاق أيفون 15 وما يمكن توقعه من هذا الحدث الكبير.

إعلان شركة أبل عن موعد الإطلاق

موعد إطلاق أيفون 15 هو موضوع رائد فى الأخبار التقنية، أعلنت شركة أبل رسميًا أنها ستعقد حدثًا خاصًا في مقرها الرئيسي في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية الشهر الحالى، حيث من المتوقع أن تعلن الشركة عن هواتف أيفون الجديدة.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية إن حدث الإطلاق، الذي سوف يُقام في 12 سبتمبر المقبل، سوف يُذاع مباشر عبر موقعها الإلكتروني في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

من المحتمل أن نشهد بدء تشغيل الطلبات المسبقة iPhone 15 يوم الجمعة 15 سبتمبر 2023، وسوف يتبع ذلك طرح تحديث برنامج iOS التالي (iOS 17) يوم الاثنين 18 سبتمبر، و من المرجح أن يصادف تاريخ إطلاق iPhone 15 يوم الجمعة 22 سبتمبر.

الأسعار المتوقعة لأيفون 15