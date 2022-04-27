الكشف عن أولى الصور الحية لهاتف شاومي المُرتقب Xiaomi 12 Lite

قدمت شركة Xiaomi إلى الأسواق كلا من هواتف Xiaomi 12 جنبًا إلى جنب مع نسخة Pro من السلسلة، واليوم تستعد العملاق الصيني لإطلاق الإصدار Lite قريبًا في الأسواق.

وتم اليوم الكشف عن أولى الصور الحية لهاتف Xiaomi 12 Lite المرتقب وتؤكد الصورة عن تصميم مميز للغاية، حيث نشرت أحدث الصور المسربة على منصة Weibo، وأظهرت الصور لمحات من تصميم Xiaomi 12 Lite.

ومن خلال هذه الصور الجديدة اتضح أن هذا الهاتف يحاكي تصميم سلسلة Xiaomi 12، حيث تضم وحدة الكاميرا عدسة رئيسية كبيرة، مع كاميرتين مميزتين في حجم أصغر وتصميم عمودي.

وتُؤكد الصور أيضًا دعم الهاتف لمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل، ومن المتوقع أن يكون المستشعر المستخدم هو ISOCELL HM2.

كما يتميز Xiaomi 12 Lite بتصميم مسطح للإطارات على غرار هواتف iPhone، ويتضمن هاتف Xiaomi القادم مستشعرًا للكاميرا الأمامية في فتحة الشاشة.

مواصفات هاتف Xiaomi 12 Lite

المعالج يشتمل الهاتف على شريحة معالج Snapdragon 778G، مع مستشعر سيلفي 32 ميجابكسل. الشاشة يتميز هاتف 12 Lite بشاشة AMOLED مقاس 6.55 بوصة، وجودة عرض FHD Plus، ويدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. البطارية يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 67 واط. نظام التشغيل يعمل بنظام التشغيل Android 12، وواجهة مستخدم MIUI 13.

وجاءت هذه الصور، بعد سلسلة من التسريبات التي تستهدف هواتف شاومي التي أصبح لديها سوق مميز في المبيعات، خاصة في السنوات القليلة الماضية، وذلك بفضل سعي الشركة لتوفير هواتف مميزة بأسعار تنافسية.