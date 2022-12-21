تقنية

الكشف عن أحد أفضل هواتف الأندرويد من شركة ZTE

محمود تركي

كشفت شركة “ZTE” عن مواصفات هاتفها الجديد، والذي سينافس بقوة من حيث السعر والإمكانيات أفضل هواتف أندرويد، التي تعتبر تم طرحها هذه السنة، ويأتي الهاتف بتصميم شيك وأنيق، ويأتي أيضا بكاميرا متطورة، وفي هذا الموضوع ستعرف معنا اسم الجهاز ومواصفاته وسعرة.

الكشف عن أحد أفضل هواتف الأندرويد من شركة ZTE 4 21/12/2022 - 9:25 ص

مواصفات الهاتف

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اسم الهاتف هو (NUBIA Z50)، أما المواصفات تأتي كالتالي:

  • الهيكل: ياتي الهاتف بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، وأبعاده (8.5، 72.9، 162.9) ملم، ووزنه 197 جرام.
  • الشاشة: من نوع Amoled بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها 1080*2400 بكسل، تردد الشاشة 144 هيرتز، معدل سطوعها 395 شمعة، وتعمل مع تقنيات +HDR 10.
  • نظام التشغيل: أندرويد 12.
  • المعالج: Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 gen 2.
  • معالج الرسوميات: Adreno 740.
  • الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي 8 و12 جيجابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 جيجابايت.
  • الكاميرا الأساسية: كاميرا من أفضل الكاميرات دقتها (50+64) ميجابكسل.
  • الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة 16 ميجابكسل.
  • البطارية: تأتي بسعة 5000 مللي أمبير، تعمل مع شاحن سريع بقوة 80 واط.

كما يأتي الهاتف أيضا بأحدث تقنيات البلوتوث لنقل البيانات بسرعة كبيرة، وبمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB TYBE_C 3.1، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الإصبع.

صور الهاتف

الكشف عن أحد أفضل هواتف الأندرويد من شركة ZTE 1 21/12/2022 - 9:25 ص

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سعر الهاتف

يبدأ سعر الهاتف في السوق الصينية بسعر يعادل 430 دولار، أي ما يعادل 10 آلاف و600 جنيه مصري للنسخة 128 مع 8 جيجا رام.

و 14 ألف و200 مصري للنسخة 512 مع 12 جيجا رام.

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محمود تركي

طالب مصري بكلية التجارة اهوي العمل الصحفي ولدي خبرات في كتابة الأخبار وعاشق لكرة القدم

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