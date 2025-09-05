الكشف رسميًا عن هاتف Samsung Galaxy S25 FE.. إليكم الميزات

كُشف النقاب رسميًا عن هاتف سامسونج الجديد، Samsung Galaxy S25 FE، ومن الملاحظ أن الهاتف الذي طالما ترددت شائعات عنه، لا يحمل أي مفاجآت من حيث التصميم أو المواصفات التقنية، يتميز الجهاز بشاشة Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.7 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز، وسطوع 1900 شمعة، ودقة الشاشة 2340 × 1080 بكسل.

أبرز مميزات Galaxy S25 FE

يتميز هاتف Samsung Galaxy S25 FE بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أما معالج الهاتف فهو إكسينوس 2400، والكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل، وتدعم بطارية الجهاز ذات السعة 4900 مللي أمبير/ساعة، الشحن السلكي بقوة 45 واط واللاسلكي بقوة 25 واط.

كما يتميز الجهاز بثلاث كاميرات خلفية، تشمل هذه الكاميرات: كاميرا بزاوية عريضة بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري (OIS)، وكاميرات تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وكاميرات بزاوية عريضة للغاية بدقة 12 ميجابكسل، يدعم الجهاز شبكة Wi-Fi 6E، وشاشته محمية بزجاج Gorilla Glass Victus+، يزن الهاتف 190 جرامًا، وهو حاصل على شهادة IP68.

يتميز هاتف Galaxy S25 FE بالعديد من ميزات الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم Galaxy AI، بأبعاد 76.6 × 161.3 × 7.4 ملم، يأتي الطراز مزودًا بواجهة One UI 8 المستندة إلى نظام Android 16 فورًا، مع وعد بسبع سنوات من التحديثات.

مقارنةً بالطراز السابق، جالكسي S24 FE، هناك بعض الاختلافات الملحوظة، تميّز جالكسي S24 FE بمعالج Exynos 2400e، وكاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل، وبطارية بسعة 4700 مللي أمبير/ساعة، كما جاء جالكسي S24 FE مزودًا بشحن سريع بقوة 25 واط، وواجهة One UI 6.1 المبنية على نظام أندرويد 14.

كان هاتف Galaxy S24 FE، الرائد في فئته، مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت، كما تميز الجزء الخلفي من S24 FE بكاميرا خلفية واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وأخرى بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل.