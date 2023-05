الكشف رسميا عن لعبة 12 Mortal Kombat بفيديو تشويقي

مورتال كومبات هي واحدة من أشهر ألعاب القتال والاكشن في العالم، تم إصدار اخر نسخه Mortal Kombat 11 منذ خمس سنوات في عام 2019، ويتساءل محبي اللعبة عن موعد ظهور الجزء التالي منها ومؤخرا ظهر فيديو دعائي جديد للجزء جديد للعبة بعنوان Mortal Kombat 12.

سابقا في 13 نوفمبر من هذا العام اكد إد بون المسؤول الإبداعي في شركة NetherRealm المطورة للعبة في تغريدة ان الشركة تعمل على لعبتين جدد وهم Injustice 3 و Mortal Kombat 12.

ونشرت الصفحة الرسمية إعلان تشويقي للعبة Mortal Kombat 12 وكان المقطع الدعائي قصيرًا للغاية، عبارة لقطة قريبة لساعة حائط يتحرك العقرب بشكل منتظم من 9 الى 10 وعندما يصل إلى 11 يهتز بعنف ويتخطى رقم 12 ثم يصل مباشرة عند 1، برسالة مصحوبة بالفيديو أدناه: “لقد حان الوقت تقريبًا”.

