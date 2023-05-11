الكشف رسميا عن لعبة 12 Mortal Kombat بفيديو تشويقي

مورتال كومبات هي واحدة من أشهر ألعاب القتال والاكشن في العالم، تم إصدار اخر نسخه Mortal Kombat 11 منذ خمس سنوات في عام 2019، ويتساءل محبي اللعبة عن موعد ظهور الجزء التالي منها ومؤخرا ظهر فيديو دعائي جديد للجزء جديد للعبة بعنوان Mortal Kombat 12.

سابقا في 13 نوفمبر من هذا العام اكد إد بون المسؤول الإبداعي في شركة NetherRealm المطورة للعبة في تغريدة ان الشركة تعمل على لعبتين جدد وهم Injustice 3 و Mortal Kombat 12.

الاعلان رسميا عن Mortal Kombat 12

ونشرت الصفحة الرسمية إعلان تشويقي للعبة Mortal Kombat 12 وكان المقطع الدعائي قصيرًا للغاية، عبارة لقطة قريبة لساعة حائط يتحرك العقرب بشكل منتظم من 9 الى 10 وعندما يصل إلى 11 يهتز بعنف ويتخطى رقم 12 ثم يصل مباشرة عند 1، برسالة مصحوبة بالفيديو أدناه: “لقد حان الوقت تقريبًا”.

تحليل الاعلان

يمكن تفسير المقطع بعدة طرق، مثلا أنه يوضح بأن قصة Mortal Kombat 12 ستبدا من الصفر بقصة مختلفة، او انها ستكون الجزء الاخير للعبة، على الرغم من أنه من الممكن أن يكون المقصود من هذا الإعلان شيئًا آخر ففي النهاية لا يمكن للجماهير التكهن حتى يتم مشاركة المزيد من التفاصيل الرسمية عن اللعبة.

ولحسن الحظ ستأتي المزيد من المعلومات حول Mortal Kombat قريبا عاجلاً وليس آجلاً. قال البعض أن الاعلان الكبير عن Mortal Kombat 12 قد يحدث في وقت لاحق من هذا الشهر، من الممكن أن يتم في عرض PlayStation هذا الشهر مما يمثل فرصة مثالية لكشف الستار مرة أخرى عن اللعبة. وايضا سيقام معرض ألعاب Xbox في 11 يونيو، لذلك ربما سيتم الكشف عن Mortal Kombat 12 في هذا العرض الكبير او قد يتم الكشف عنها من خلال وسائل أخرى أيضًا.