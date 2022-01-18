الكاميرا السيلفي ضعيفة.. عيوب Realme C25Y الصيني وسعره في مصر

عزت محمد

أعلنت شركة ريملي الصينية مؤخرًا عن هاتف حديث آخر ضمن مجموعة C، التي خصصت للهواتف منخفضة السعر مع إمكانيات متوسطة، وهو Realme C25Y، الذي يعتبر سعره مناسبًا لطلاب الجامعات والذين لا يحتاجون لهاتف يمتلك كاميرا احترافية وسماعات عازلة للضوضاء، حيث أن ريملي C25Y، لا يناسب محبي المواصفات العالية، ولهذا قبل النظر لسعره الذي يناسب العديد، يجب معرفة عيوبه ومميزاته، لقياس مدى الرغبة في شرائه.

كاميرا ريملي C25Y

سعره Realme C25Y في مصر

وصل سعر هاتف ريملي C25Y في مصر إلى 2900 جنيه للنسخة  64 جيجابايت، أما النسخة التي صممت بمساحة تخزين داخلية وصلت إلى 128 جيجابايت، فسعرها هو 3200 جنيه، ويمكن في الوقت الحالي شراء الهاتف من محلات الهواتف الذكية أو مواقع البيع الإلكتروني.

الكاميرا السيلفي ضعيفة.. عيوب Realme C25Y الصيني وسعره في مصر 1 18/1/2022 - 2:21 ص
Realme C25Y
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مميزات ريملي C25Y

  1. يحتوي على نظام البصمة لفتح الشاشة، ويوجد في الخلف.
  2. يمكن فتح الشاشة من خلال خاصية التعرف على الوجه.
  3. تصميمه مريح لليدين عند الاستخدام الطويل.
  4. وزنه غير ثقيل.
  5. يقبل وجود شريحتين.
  6. يسمح باستخدام كارت ميموري.
  7. البطارية متشابهة مع الهواتف باهظة السعر ويمكنها الشحن خلال 30 دقيقة فقط.
  8. الكاميرا الخلفية 50 ميجابكسل، وهذا يجعله مميزًا مقارنة بالهواتف الاقتصادية الأخرى.
  9. يدعم حتى شبكة الجيل الرابع 4G.
الكاميرا السيلفي ضعيفة.. عيوب Realme C25Y الصيني وسعره في مصر 2 18/1/2022 - 2:21 ص
ريملي C25Y

عيوب Realme C25Y

على الرغم من مميزاته العديدة، إلا أن Realme C25Y يحتوي على بعض العيوب الذي قد يصعب على البعض التعامل معها، وهي:

  • الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل فقط.
  • لا يحتوي على ميكرفون لعزل الضوضاء.
  • سماعات الهاتف الخارجية موجودة في الظهر، وبالتالي لن يكون صوته مرتفعًا خلال استخدامه أو وضعه على المنضدة.
  • ألوان الشاشة ليست مثالية مثل الهواتف الآخرى ولهذا الدقة فيها منخفضة.
  • لا تحتوي العلبة الخاصة به عند الشراء على سماعة مثل الهواتف الآخرى.
  • صمم باللون الرمادي والأزرق فقط.
عزت محمد

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