القلب النابض آخر تحديثات واتساب.. WhatsApp يطلق تحديثاً جديداً ينافس به تيلجرام

إسلام عوض

أضاف تطبيق المراسلات الفورية واتساب اليوم تحديثاً جديداً لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل iOS، وظهر التحديث الجديد في الإصدار التجريبي الذي حمل رقم 2.22.72، وهذه الميزة الجديدة ما هي إلا تحديث وإضافة لميزة موجودة بالفعل، وهي ميزة ردود الفعل التي تتيح للمستخدم الرد على الرسائل بواسطة رمز تعبيري مناسب.

القلب النابض آخر تحديثات واتساب.. WhatsApp يطلق تحديثاً جديداً ينافس به تيلجرام

آخر تحديثات واتساب الجديدة

ويعتبر التحديث الجديد الذي ظهر اليوم بالإصدار التجريبي 2.22.72 هو التحديث الثاني لميزة رد الفعل، فبعد قيام WhatsApp بإطلاق ميزة الرد على الرسائل بالرموز التعبيرية، أطلق بعدها التحديث الأول على هذه الميزة، وكان عبارة عن إرسال إشعار للمستخدم بمن قام بالرد عليه بأي رمز تعبيري من الرموز المتاحة.

القلب النابض آخر تحديثات واتساب.. WhatsApp يطلق تحديثاً جديداً ينافس به تيلجرام 1 20/1/2022 - 12:57 م

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أما التحديث الثاني والجديدة والذي أطلقه واتساب اليوم، فهو عبارة عن إضافة رسوم متحركة جديدة لإيموجي “القلب الأحمر”، وهو على عكس نفس الميزة الموجودة في تطبيق تيلجرام، حيث أن ميزة WhatsApp هذه تُمكّن المستخدم من إرسال كل رموز القلب الملونة بتأثيرات تملأ الشاشة.

القلب النابض آخر تحديثات واتساب.. WhatsApp يطلق تحديثاً جديداً ينافس به تيلجرام 2 20/1/2022 - 12:57 م

وبهذا يستطيع المستخدم إرسال القلب بشكل كبير وملون وبه تقنية معينة تجعله يظهر كأنه ينبض، وتعرف هذه الميزة بالقلب النابض، كما أن هذا التحديث أصبح متاحاً الآن بالإصدار التجريبي لهواتف آيفون فقط، ويقوم واتس آب بالتخطيط لإضافة تحديث مماثل في المستقبل لهواتف أندرويد.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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