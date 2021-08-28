مفهوم البحث التاريخى وتوضيح الفرق بين الماجستير والدكتوراه :

أولا:

تعريف منهج البحث: هو المراحل التى يقدم خلالها الباحث حتى يبلغ الحقيقة التاريخية بقدر المستطاع ويقدمها الى المختصين بخاصة والقراء بعامة وتلخص هذه المراحل فى تزويد الباحث نفسه بالثقافة اللازمة له ثم اختيار موضوع البحث وجمع الأصول والمصادر، وإثبات صحتها، وتعيين شخصية المؤلف، وتحديد زمان التدوين ومكانه، وتحرى نصوص الأصول وتحديد العلاقه بينها، ونقدها نقدا باطنيا إيجابيا وسلبيا، وإثبات الحقائق التاريخية، وتنظيمها وتركيبها، والإجتهاد فيها، وتعليلها، وإنشاء الصيغه التاريخية، ثم عرضها عرضا تاريخيا معقولا.



ثانيا : الفرق بين الماجستير والدكتوراه :

-الماجستير: يعد بحث مكون تطبيقى مكمل ل مرحلة الماجستير، فى الكثير من النظم العلمية، وهو مع كونه مهما ومأثرا، إلا أنه فى الغالب يأتى فى مستوى تقييمى دون بحث الدكتوراه، وبطبيعة كل مرحلة وأهدافها.

ومن المتفق عليه علميا فى مرحلة الماجستير أنه ليس إلزاميا أن يأتي الباحث بنتائج جديدة فى موضوعه، كما هو الحال فى بحث

–الدكتوراه، ولكن الإلزامى هو تطبيق منهج البحث التاريخى بأسلوبه العملى بصورة صحيحة، ومرور الباحث بتجربة واقعية ناجحه لإعداد بحث الدكتوراه على أكمل وجه ممكن، يتزود من خلالها بأليات التعامل مع كافة متطلبات بحث الدكتوراه، بدءا من كيفية القراءة التى تسبق اختيار الموضوع، وحتى اخراج البحث فى صورته الأخيرة.

لكن ليس فى كل الحالات فى أبحاث الماجستير والدكتوراه يتم تجسيد هذه الالتزامات، بمعنى أنه قد يوجد بحث ماجستير أتى بنتائج جديدة فى موضوعه بل فاق فى شكله ومضمونه وقيمته العلمية بعض أبحاث الدكتوراه، والعكس قد يحدث فى بعض أبحاث الدكتوراه إذ أن بعضها هذا يأتى دون بحث أعد للماجستير فى مختلف أبعاده.

وهذا يعد ميزة منهجية وقيمة علمية إضافيتين لأبحاث الماجستير، وعوار علمى فى أبحاث الدكتوراه التى تأتى فى هذا المستوى.

ومن نماذج ذلك، فى حالة أبحاث الماجستير – فى تقديرنا – بحث ( تركستان من الفتح العربى حتى الغزو المغولى ) للمستشرق فاسيلى بارتولد، إذ يعتبر هذا البحث للحصول على درجة ( الماجستير ) من كلية اللغات بجامعة سان بطرسبرج، وذلك فى ديسمبر ( ١٩٠٠م) وقد تم منحه هذه الدرجة على هذا البحث ولما كان البحث مميزا بل قد يكون منفردا فى موضوعه، قدرت الكلية هذا التميز والجهد الزى بذله الباحث وطلبت من مجلس الجامعه المذكور منح الباحث – بارتولد – أعلى مراتبها العلمية وهى ( الدكتوراه ) فوافق مجلس الجامعه استنادا إلى ” لائحة الجامعات الروسية لعام ١٨٨٤م ” ومنح بارتولد درجة ( الدكتوراه ) على هذا العمل.