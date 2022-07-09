في المقال السابق شرحنا معني الاستضافة بشكل مبسط، وتكلمنا عن أهمية وضرورة وجود موقع إلكتروني لكل بيزنس ليساعده على جذب المزيد من العملاء المحتملين.

اليوم سنتعرض بشيء من التفصيل لأنواع الاستضافات، ونشرح مميزات وعيوب كل منها.

من ناحية التكاليف يوجد نوعان للاستضافات:

1- الاستضافات المجانية.

2- الاستضافات المدفوعة.

أولا الاستضافات المجانية:-

تقديم استضافات مجانية من أساليب التسويق للمواقع الكبيرة، فهي تجذبك بمنتج مجاني لتستخدم باقي منتجات الشركة الغير مجانية…هنا سنسأل ما هي عيوب، ومميزات الاستضافة المجانية؟

عيوب الاستضافات المجانية :

– قد تقوم الشركة بتركيب إعلانات على موقعك بدون رغبة منك.

– قد توفر مساحة تخزين (باندويث) قليل بما لا يتناسب مع موقعك.

– في أغلب الأوقات لا تكون الاستضافة مستقرة؛ لتدفعك لـشراء استضافة أو منتجات أخرى.

–عيب خطير في مواقع الاستضافات المجانية، وهو أنها قد لا تكون محبوبة من محركات البحث، وهذا يعني صعوبة وصول العميل إليك عن طريق محرك البحث.

مميزات الاستضافات المجانية:

– التكلفة القليلة مقارنة بالمدفوعة.

– تسهل عليك البداية في بناء موقعك دون أن تخشي خسران أموالك.

-تجعل المبتدئ يبدو وكأنه محترف من خلال الأدوات التي توفرها الشركات في حالة الاستضافات المجانية.

ثانيا الاستضافات المدفوعة:-

إذا كنت تريد بناء موقع إلكتروني آمن، ومستقر، وتحت سيطرتك الكاملة فعليك أن تفكر جيدا في شراء استضافة.

عيوب الاستضافة المدفوعة:-

-لا شك أن تكلفة شراء استضافة تشكل عائقا أمام الكثير، وهذا أحد عيوبها.

-لكي تتعامل مع الاستضافات، عليك أن تكون ملما ببعض أساسياتها، والقليل جدا من أساسيات البرمجة.

-خطأ واحد تفعله قد يجعل موقعك لا يظهر للزوار، لذا يجب أن تكون حذرا للغاية.

مميزات الاستضافة المدفوعة:-

-الميزة الأساسية هي أنك تختار إمكانيات، ومواصفات الاستضافة.

-بامتلاكك استضافة فأنت حر 100% في كل شيء في موقعك الإلكتروني.

-يمكنك إضافة وتركيب أي أدوات لموقعك دون إجبار أو تضييق من أحد.

في النهاية نقول لك: لكل من النوعين مميزات وعيوب، وذكرنا الفرق بين الاستضافة المجانية والمدفوعة، وانت تقرر الأنسب والأفضل لك.

مع العلم أن الاستضافات المجانية يمكن ترقيتها لتكون مدفوعة في أغلب الأحيان…فأنت صاحب القرار.