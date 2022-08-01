الفخامة والأناقة وبوضع حصري جديد.. سعر ومواصفات ساعة هواوي Huawei Watch 3 Pro New النسخة المطورة من Huawei Watch 3 Pro

كشفت عملاق التكنولوجيا هواوي عن مواصفات ساعتها الحديثة التي أطلقت عليها إسم Huawei Watch 3 Pro New، وهذه الساعة هي النسخة المطورة من الساعة التي أطلقتها الشركة العام الماضي Huawei Watch 3 Pro، والساعة مزودة بتقنيات أعلى من مثيلتها المتواجدة بالأسواق حالياً والتي أطلقت السنة الماضية.

مميزات ساعة Huawei Watch 3 Pro New

ومن مميزات ساعة هواوي الجديدة، أن الشاشة تعمل بنظام اللمس، وتأتي من نوع AMOLED، ومقاس الشاشة 1.43 بوصة، كما تأتي الشاشة بدقة 466 × 466 بيكسل، هذا بالإضافة إلى أنها تم تزويدها بتقنية eSIM، والتي تتيح للمستخدمين استقبال وإجراء مكالمات هاتفية، كما تسمح بتنزيل التطبيقات، دون الحاجة إلى اقترانها بهاتف ذكي.

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ومن مميزات ساعة Huawei Watch 3 Pro New أنها تقوم بتقديم 100 وضع رياضي، كالسباحة وركوب الدرجات والجري وغير ذلك، كما يمكنها اكتشاف الإتجاهات وسرعة الرياح، وهذا الوضع هو حصري في ساعة هواوي الحديثة.

كما أن هيكل ساعة Huawei Watch 3 Pro New مقاوم للتآكل لأنه مصنوع من المعدن، والهيكل مقاوم للمياه، وحصل على تصنيف 5ATM، الأمر الذي يجعلها ساعة مثالية أثناء استخدامها في الأنشطة المائية، وبطاريتها تدوم أكثر من أربعة أيام، وتعمل ساعة هواوي المطورة بنظام HarmonyOS وآي أو إس ونظام الأندرويد، كما تم توفير الساعة مع حزام تيتانيوم فاخر وحزام من الجلد البني، وسعرها 444 دولار.