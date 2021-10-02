الفخامة والأناقة.. عملاق شاومي الجديد Redmi Note 10 Lite ببطارية ضخمة وكامير عالية الدقة
أعلنت عملاق الهواتف الصينية شركة شاومي إطلاق هاتفها الجديد Redmi Note 10 Lite بشكل رسمي اليوم 2 أكتوبر الجاري 2021، وبدأ إطلاقه في الهند اليوم على أن يتم إطلاقه بالأسواق العالمية في وقت لاحق، وبحسب بعض المواقع التقنية فإن هاتف شاومي الجديد يشبه إلى حد كبير Redmi Note 9 Pro، والإختلاف بينهما في الألوان الجديدة فقط، وهما الأزرق الأورورا والذهبي الشامباني.
مواصفات وسعر عملاق شاومي الجديد Redmi Note 10 Lite
وحول مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 10 Lite فقد جاءت وفق ما يلي.
|نوع الشاشة
|مقاس الشاشة
|المعالج
|الرام
|الذاكرة الداخلية
|IPS LCD
|6.6 بوصة
|Snapdragon 720G
|4 و 6 جيجا بايت
|64 و 128 جيجابايت
كما يأتي هاتف ريدمي نوت 10 لايت بنوتش على هيئة ثقب أعلى الشاشة في المنتصف، وذلك للكاميرا الأمامية لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.
|نظام التشغيل
|واجهة التشغيل
|عدد الكاميرات الخلفية
|دقة الكاميرات الأربعة الخلفية
|دقة الكاميرا الأمامية
|الفلاش
|أندرويد 11
|MIUI 12
|رباعية
|48+ 8+ 5+ 2 ميجا بيكسل
|16 ميجا بيكسل
|ثنائي LED
اقرأ أيضاً:
- أخيراً واتساب يفعلها ويضيف 3 ميزات ثورية جديدة والميزة الثالثة هي الأكثر إثارة
- سامسونج تطلق الوحش Samsung Galaxy M52 5G بمعالج خارق
- ريلمي تتحدى بهاتفها الوحش Realme 8i المنافس الشرس لسامسونج وشاومي وريدمي
- احذرها وأوقفها فوراً.. ميزة مشهورة بهاتفك تستهلك باقة الإنترنت وتؤدي إلى نفاذها سريعاً
- رسميا.. أوبو تطلق هاتفها الشبابي Oppo F19s بمعالج قوي وبطارية ضخمة
وحول بطارية هاتف Redmi Note 10 Lite والسعر فجاءت وفق الآتي:
- سعة البطارية 5020 مللي أمبير.
- قوة الشحن السريع 18 وات.
- يتوفر منه أربع ألوان.
- السعر 190 دولار للنسخة 4 جيجيا بايت و215 دولار لـ 6 جيجا بايت الرام.