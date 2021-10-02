الفخامة والأناقة.. عملاق شاومي الجديد Redmi Note 10 Lite ببطارية ضخمة وكامير عالية الدقة

بواسطة إسلام عوض

أعلنت عملاق الهواتف الصينية شركة شاومي إطلاق هاتفها الجديد Redmi Note 10 Lite بشكل رسمي اليوم 2 أكتوبر الجاري 2021، وبدأ إطلاقه في الهند اليوم على أن يتم إطلاقه بالأسواق العالمية في وقت لاحق، وبحسب بعض المواقع التقنية فإن هاتف شاومي الجديد يشبه إلى حد كبير Redmi Note 9 Pro، والإختلاف بينهما في الألوان الجديدة فقط، وهما الأزرق الأورورا والذهبي الشامباني.

الفخامة والأناقة.. عملاق شاومي الجديد Redmi Note 10 Lite ببطارية ضخمة وكامير عالية الدقة

مواصفات وسعر عملاق شاومي الجديد Redmi Note 10 Lite

الفخامة والأناقة.. عملاق شاومي الجديد Redmi Note 10 Lite ببطارية ضخمة وكامير عالية الدقة 1 2/10/2021 - 3:30 م

وحول مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 10 Lite فقد جاءت وفق ما يلي.

نوع الشاشة مقاس الشاشة المعالج الرام الذاكرة الداخلية
IPS LCD 6.6 بوصة Snapdragon 720G 4 و 6 جيجا بايت 64 و 128 جيجابايت

كما يأتي هاتف ريدمي نوت 10 لايت بنوتش على هيئة ثقب أعلى الشاشة في المنتصف، وذلك للكاميرا الأمامية لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

نظام التشغيل واجهة التشغيل عدد الكاميرات الخلفية دقة الكاميرات الأربعة الخلفية دقة الكاميرا الأمامية الفلاش
أندرويد 11 MIUI 12 رباعية 48+ 8+ 5+ 2 ميجا بيكسل 16 ميجا بيكسل ثنائي LED

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وحول بطارية هاتف Redmi Note 10 Lite والسعر فجاءت وفق الآتي:

  • سعة البطارية 5020 مللي أمبير.
  • قوة الشحن السريع 18 وات.
  • يتوفر منه أربع ألوان.
  • السعر 190 دولار للنسخة 4 جيجيا بايت و215 دولار لـ 6 جيجا بايت الرام.

الفخامة والأناقة.. عملاق شاومي الجديد Redmi Note 10 Lite ببطارية ضخمة وكامير عالية الدقة 2 2/10/2021 - 3:30 م الفخامة والأناقة.. عملاق شاومي الجديد Redmi Note 10 Lite ببطارية ضخمة وكامير عالية الدقة 3 2/10/2021 - 3:30 م



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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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