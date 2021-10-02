الفخامة والأناقة.. عملاق شاومي الجديد Redmi Note 10 Lite ببطارية ضخمة وكامير عالية الدقة

أعلنت عملاق الهواتف الصينية شركة شاومي إطلاق هاتفها الجديد Redmi Note 10 Lite بشكل رسمي اليوم 2 أكتوبر الجاري 2021، وبدأ إطلاقه في الهند اليوم على أن يتم إطلاقه بالأسواق العالمية في وقت لاحق، وبحسب بعض المواقع التقنية فإن هاتف شاومي الجديد يشبه إلى حد كبير Redmi Note 9 Pro، والإختلاف بينهما في الألوان الجديدة فقط، وهما الأزرق الأورورا والذهبي الشامباني.

مواصفات وسعر عملاق شاومي الجديد Redmi Note 10 Lite

وحول مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 10 Lite فقد جاءت وفق ما يلي.

نوع الشاشة مقاس الشاشة المعالج الرام الذاكرة الداخلية IPS LCD 6.6 بوصة Snapdragon 720G 4 و 6 جيجا بايت 64 و 128 جيجابايت

كما يأتي هاتف ريدمي نوت 10 لايت بنوتش على هيئة ثقب أعلى الشاشة في المنتصف، وذلك للكاميرا الأمامية لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

نظام التشغيل واجهة التشغيل عدد الكاميرات الخلفية دقة الكاميرات الأربعة الخلفية دقة الكاميرا الأمامية الفلاش أندرويد 11 MIUI 12 رباعية 48+ 8+ 5+ 2 ميجا بيكسل 16 ميجا بيكسل ثنائي LED

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وحول بطارية هاتف Redmi Note 10 Lite والسعر فجاءت وفق الآتي: