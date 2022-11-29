إلغاء قفل الهاتف في حال نسيان كلمة المرور للأندرويد والأيفون

إذا واجهتك مشكلة قفل هاتفك ونسيت كلمة المرور أو كود الـpin أو نمط التأمين لفتحه، فهذه لم تعد مشكلة مع التطور التكنولوجي الذي شهدته صناعة الهواتف الذكية، سنذكر بالتفاصيل في هذا العرض جميع خطوات فتح الهاتف سواء كان يعمل بنظام تشغيل أندرويد أو آيفون ومهما كان سبب قفل الهاتف.

إلغاء قفل الهاتف

في حال كان الهاتف يعمل بنظام أندرويد إصدار حديث ونسيت رمز الـPIN، فيمكن إلغاء قفله باستخدام حساب جوجل الخاص بك، فبعد فشل محاولات فتحه عدة مرات سيظهر على الهاتف خيار إلغاء القفل عبر جوجل، كل ما يجب القيام به هو تسجيل الدخول لحساب جوجل من خلال البيانات التي أدخلت في المرة الأولى على الهاتف، وإذا حدث ونسيت أيضا بيانات حساب جوجل، يجب اتباع خطوات استرجاع حساب “Google”، وهذا يتطلب الإجابة على مجموعة من الأسئلة حول معلوماتك الشخصية، ليتم التحقق منها من طرف نظام جوجل لتتمكن من تسجيل الدخول لحسابك ثم إلغاء قفل الهاتف.

أما إذا حدث قفل الهاتف المحمول ونسيت نمط تأمينه الذي رسمته بإصبعك، فهنا الأمر يختلف ويتطلب خطوات أخرى، يجب أولا إدخال نمط التأمين بشكل غير صحيح خمس مرات أو أكثر حتى يظهر إشعار يخبرك بالانتظار 30 ثانية قبل أن تتمكن من المحاولة مرة أخرى، بعد الضغط على زر موافق سيظهر خيار جديد “نسيت النمط” في أسفل يمين الشاشة اضغط عليه ثم تابع التعليمات التي تظهر على الهاتف، ونشير هنا إلى أنه من الضروري أن تتذكر رمز الـPIN الذي تم استخدامه عند إعداد الهاتف أول مرة، إذا كنت تتذكر رمز “البين” يمكنك إلغاء قفل الهاتف أو إلغاء تنشيط أنظمة الأمان.

بالنسبة لمستخدمي هواتف أيفون فالأمر يختلف تماما، فإذا تم إدخال كلمة المرور بشكل غير صحيح ستة مرات متتالية، سيظهر إشعار على شاشة الهاتف يفيد أن فته أصبح غير ممكن ويطلب منك إعادة تشغيل الهاتف.

لحل المشكلة يجب فتح تطبيق iTunes على جهاز الكمبيوتر وتوصيله بالهاتف عبر كابل USB، بعدها يجب الدخول لوضع الاستعادة،بعد اكتمال عملية الاستعادة ستتم إعادة ضبط الهاتف الذكي على إعدادات المصنع، مع الإشارة إلى أن هذه العملية لا تعمل مع كل هواتف آيفون.