العملاق الكوري يكتسح الأسواق بهاتف Samsung Galaxy S22 Ultra ويحقق مبيعات ضخمة من الهاتف حتى الآن

تمكنت شركة سامسونج من تحقيق مبيعات هاتئلة وضخمة من هاتفها Samsung Galaxy S22 Ultra، والذي يعد بديلاً لسلسلة لسلسلة جلاكسي نوت، والتي لم يتم إطلاقها هذا العام، كما تفوق هاتف جلاكسي إس 22 ألترا على هاتف جلاكسي إس 21 ألتر الذي صدر العام الماضي، وكذلك تفوق الهاتف على نسخة جلاكسي نوت 20 ألترا الذي صدر عام 2020.

مبيعات هائلة من هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra

وبحسب بعض المواقع التقنية المختصة فإن هاتف سامسونج الرائد Samsung Galaxy S22 Ultra، في طريقه لبيع ما يقرب من 11 مليون نسخة في عامه الأول منذ إطلاقه، وبالرغم من قيام بعض المستخدمين بتوجيه انتقادات لسامسونج على قرارها بعدم إصدار هواتف نوت مرة أخرى، إلا أن قرار الشركة بدمج النوت في سلسلة إس 22 قد أتى بثماره المرجوه.

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وكانت سلسلة جلاكس نوت 20 قد جاءت بطرازين، وتم بيع 7.5 مليون نسخة فقط منها، وحققت سلسلة نوت 10 مبيعات حوالي 9.5 مليون نسخة، ونوت 9 حققت مبيعات 9.6 مليون نسخة، أما هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra فقد حقق مبيعات ضخمة حتى الآن ويتوقع وصول مبيعات خلال عام واحد من إطلاقه إلى 10.9 مليون نسخة.

وربما يكون ذلك سبباً كافياً لشركة سامسونج في عدم إحياء سلسلة النوت مرة أخرى، لأن العبرة ليست بالإسم.