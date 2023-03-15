العملاق الكوري سامسونج Samsung يكشف عن أحدث هواتفه الاقتصادية ببطارية ضخمة ومعالج قوي
قامت شركة سامسونج بالكشف رسمياً عن أحدث هواتفها الإقتصادية والحديثة بشكل كلي، وهو هاتف Galaxy M14، والذي جاء بسعر مناسب ومنافس، حيث يباع الهاتف في الخارج بسعر 200 يورو فقط، ومن أبرز مميزات هاتف جلاكسي إم 14 أنه جاء ببطارية ضخمة سعتها 6000 مللي أمبير وتدعم خاصية الشحن السريع.
سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy M14 5G
كما جاء هاتف Samsung Galaxy M14 5G بكاميرات ممتازة ومعالج قوي، ومواصفات متميزة ولا يستهان بها مقارنة بسعره، كما تم صنعه من البلاستيك والمعدن المضاد للخدوش والصدمات، وفيما يلي نعرض لمتابعينا أبرز مواصفات الهاتف والتي جاءت وفق ما يلي.
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|أبعاد الهاتف
|166.8/77.2/9.4 ملم
|وزن الهاتف
|206 جرام
|نوع الشاشة
|PLS LCD
|مقاس الشاشة
|6.6 بوصة
|دقة العرض
|2408/1080 بيكسل
|التردد
|90 هرتز
|معدل السطوع
|400 شمعة
كاميرات الهاتف
- عدد الكاميرات الخلفية 3 كاميرات.
- دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بيكسل.
- الكاميرا الأمامية تدعم تقنيات التعرف على الوجوه.
- دقة الكاميرا الأمامية 13 ميجا بيكسل.
العتاد الداخلي لهاتف Galaxy M14
- نظام التشغيل أندرويد 13.
- واجهات One UI 5.
- المعالج من نوع Exynos 1330.
- معالج الرسوميات Mali-G68 MP2.
- الرام 4 جيجا بايت.
- الذاكرة الداخلية 128 و64 جيجا بايت.
- سعة البطارية 6000 مللي أمبير.
- قوة الشحن 15 وات.
- منفذ الشحن USB Type-C 2.0.
- سعره في الأسواق العالمية 200 يورو.