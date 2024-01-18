العملاق الكوري سامسونج يسحق نظيرة الأمريكي أبل بوظيفة ذكية هي الأولى من نوعها بسلسلة Galaxy S24

أعلن العملاق الكوري سامسونج عن سلسلة هواتفها الجديدة Galaxy S24، والتي أطلقتها الشركة بالأمس، ويبدو أن هواتف جلاكس إس 24 ستكون هواتف العام وبالأخص هاتف جلاكسي إس 24 ألترا، الذي أطلق عليه البغض لقب وحش الأندرويد لعام 2024، حيث تم تزويد سلسلة هواتف سامسونج الأخيرة بميزات هي الأولى من نوعها.

العملاق الكوري سامسونج يتفوق على نظيرة الأمريكي أبل بوظيفة ذكية هي الأولى من نوعها بسلسلة Galaxy S24

سلسلة Galaxy S24 بميزة هي الأولى من نوعها

حيث كشفت سامسونج بالأمس عن وظيفة الترجمة الصوتية ثنائية الإتجاة، وهذه الميزة هي الأولى من نوعها والتي تتفوق بها سامسونج على أبل في هواتف آيفون 15، وتأتي هذه الخطوة من سامسونج لتتحدى بها الشركة الأمريكية أبل، وذلك بعد تفوق أبل على سامسونج في صادرات الهواتف الذكية لعام 2023، بعد أن تصدرت سامسونج صادرات الهواتف منذ عام 2010، ولكن سبقتها أبل بتلك الميزة خلال العام الماضي.

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وقدمت سامسونج عدد كبير من وظائف الذكاء الإصطناعي في سلسلة هواتفها Galaxy S24، وذلك ضمن استيراتيجية سلكتها سامسونج لجذب أكبر عدد من ممكن من عمليات الشراء لهواتفها الجديدة، هذا وسوف تتمتع هواتف جلاكسي إس 24 بالترجمة الصوتية ثنائية الإتجاة أثناء الوقت الفعلي لمكالمة تجري بلغتين منفصلتين، وهذه ميزة تفتقدها أبل وهي الأولى على الإطلاق في الهواتف الذكية.

وميزة الترجمة الصوتية الثنائية موجودة على هواتف سامسونج بحوالي 13 لغة مختلفة، كما توفر سامسونج ميزة دائرة البحث، وهذه الميزة تؤدي إلى البحث في جوجل عند وضع أي دائرة حول أي جزء من الصورة على الشاشة.