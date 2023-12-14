قامت هواوي بالكشف عن حاسبها اللوحي Huawei MatePad Pro 13.2، والذي زودته بمواصفات هائلة، تجعله من أفضل الحواسب اللوحية المنتشرة بالأسواق حالياً، كما أن هذا الجهاز تتحدى هواوي به أجهزة عمالقة التكنولوجيا من الشركات المنافسة الأخرى، وذلك مثل الأجهزة اللوحية لشركة سامسونج وشركة أبل.

العملاق الصيني هواوي يُبدع بجهازه اللوحي Huawei MatePad Pro 13.2 ويتحدى عمالقة التكنولوجيا سامسونج وأبل

مواصفات Huawei MatePad Pro 13.2

كما جاء جهاز هواوي اللوحي الجديد بتصميم أنيق وجذّاب، وفيما يلي نعرض لمتابعينا في موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات الحاسب اللوحي Huawei MatePad Pro 13.2، والتي جاءت وفق ما يلي.

أبعاد الحاسب اللوحي 289.1/196.1/5.5 ملم.

الوزن 580 جرام.

الشاشة من نوع OLED.

دقة العرض 2880/1920 بيكسل.

التردد 144 هرتز.

معدل السطوع 1000 شمعة| م تقريباً.

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كما جاء جهاز هواوي الجديد MatePad Pro 13.2 بلوحة مفاتيح خارجية، مما يجعل المستخدم يستخدمه كحاسب لوحي متكامل كما في الصور المرفقة بالخبر، وتم تزويده بقلم ذكي من الرسم والكتابة على الشاشة، كما يمكن اقتران الحاسب اللوحي مع كافة أجهزة هواوي، من أجل التبادل السريع للبيانات.

العتاد الداخلي لحاسب هواوي اللوحي MatePad Pro 13.2