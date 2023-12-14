العملاق الصيني هواوي يُبدع بجهازه اللوحي Huawei MatePad Pro 13.2 ويتحدى عمالقة التكنولوجيا سامسونج وأبل
قامت هواوي بالكشف عن حاسبها اللوحي Huawei MatePad Pro 13.2، والذي زودته بمواصفات هائلة، تجعله من أفضل الحواسب اللوحية المنتشرة بالأسواق حالياً، كما أن هذا الجهاز تتحدى هواوي به أجهزة عمالقة التكنولوجيا من الشركات المنافسة الأخرى، وذلك مثل الأجهزة اللوحية لشركة سامسونج وشركة أبل.
مواصفات Huawei MatePad Pro 13.2
كما جاء جهاز هواوي اللوحي الجديد بتصميم أنيق وجذّاب، وفيما يلي نعرض لمتابعينا في موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات الحاسب اللوحي Huawei MatePad Pro 13.2، والتي جاءت وفق ما يلي.
- أبعاد الحاسب اللوحي 289.1/196.1/5.5 ملم.
- الوزن 580 جرام.
- الشاشة من نوع OLED.
- دقة العرض 2880/1920 بيكسل.
- التردد 144 هرتز.
- معدل السطوع 1000 شمعة| م تقريباً.
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كما جاء جهاز هواوي الجديد MatePad Pro 13.2 بلوحة مفاتيح خارجية، مما يجعل المستخدم يستخدمه كحاسب لوحي متكامل كما في الصور المرفقة بالخبر، وتم تزويده بقلم ذكي من الرسم والكتابة على الشاشة، كما يمكن اقتران الحاسب اللوحي مع كافة أجهزة هواوي، من أجل التبادل السريع للبيانات.
العتاد الداخلي لحاسب هواوي اللوحي MatePad Pro 13.2
- نوع المعالج Kirin 9000S.
- معالج رسوميات Maleoon 910 MP4.
- الرام 12 جيجا بايت.
- الذاكرة الداخلية 512 و256 جيجا بايت.
- الكاميرات الخلفية ثنائية بدقة 13+ 8 ميجا بيكسل.
- الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.
- البطارية 10100 مللي أمبير.
- تدعم الشحن السريع بقوة 88 وات.
- منفذ الشحن USB Type-C.