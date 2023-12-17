الصين تُسرع وتيرة منع هواتف الايفون عبر الشركات الحكومية

وفقًا لوكالة بلومبرج، طلبت الوكالات الصينية والشركات المدعومة من الدولة في مختلف أنحاء البلاد من موظفيها عدم جلب الهواتف الآيفون والأجهزة الأجنبية الأخرى إلى مكان العمل.

الصين تسرع وتيرة منع آيفون عبر الشركات الحكومية - مصدر الصورة: اندبندنت

تسبب هذا الوضع في فرض حظر لم يسبق له مثيل، والذي يمكن أن يحول دون قدرة آبل على الوصول إلى أجزاء من السوق العالمية الكبيرة للهواتف المحمولة.

صدرت توجيهات من العديد من الشركات الحكومية والإدارات الحكومية في ثماني مقاطعات على الأقل لموظفيها في الشهر أو الشهرين الماضيين للبدء في استخدام العلامات التجارية المحلية.

هذه خطوة كبيرة جدا مقارنة بتحركات سبتمبر حيث طالبت مجموعة صغيرة من الوكالات في بكين وتيانجين الموظفين بعدم استخدام الأجهزة الأجنبية في المنزل.

تمثل الجهود المنسقة الواسعة النطاق تسارعا كبيرا في حملة بكين للابتعاد عن التكنولوجيا الأمريكية، في وقت يشهد تجدد شعبية العلامة التجارية المحلية هواوي.

قررت الحكومة الصينية هذا العام تعميم حظر الأجهزة الأجنبية ليشمل المؤسسات الحساسة والوكالات الحكومية بشكل أوسع، بما في ذلك الشركات الحكومية.

تسعى الصين على مدى فترة تزيد عن عقد من الزمان إلى تقليل الاعتماد على التقنيات الأجنبية، وتوجه الحكومة الشركات الحكومية للاستعانة بالمنتجات المحلية، الأمر الذي يهدد بتكبدها لضربة قوية في حصة آبل بالسوق.

وقد أصدرت الشركات والوكالات الصغيرة في عدة مدن توجيهات شفهية خلال هذا الشهر، مما يدل على حدوث تحرك واسع النطاق.

رفضت الحكومة الصينية في السابق التقارير التي تناقش القيود المفروضة على آيفون، وفي نفس الوقت أثارت مخاوف بشأن سلامة الجهاز.

خلال مؤتمر صحفي في شهر سبتمبر، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماو نينغ، بأن الصين لم تشرع قوانين تمنع شراء الهواتف الذكية من نوع آيفون أو من العلامات التجارية الأجنبية.

ليس واضحاً عدد الوكالات الحكومية التي أصدرت توجيهاتها بشكل محدد، ولا نسبة انتشارها.

تواجه شركة آبل تحديًا كبيرًا في ظل وجود منعها، حيث تعمل جاهدة للحفاظ على نموها في السوق الصينية، حيث تحقق حوالي الخُمس من إيراداتها من الصين، وهي الدولة التي تُصنع فيها غالبية أجهزة آيفون.

وأوضحت التقارير المستقلة أن هناك انخفاضا في مبيعات آيفون 15 في الدولة مقارنة بمبيعات آيفون 14، مما دفع بعض المحللين إلى تخفيض توقعات الإيرادات.

يعتقد المحللون أن هناك جزء من التباطؤ الحاصل يعود إلى إطلاق هواوي لهاتفها الذكي الجديد الذي يتضمن معالجًا متقدمًا من صنع الصين.

وتراجعت إيرادات آبل المحققة من الصين، ويُلقى اللوم على أجهزة آيباد وماك من قبل الشركة بسبب هذا الانخفاض.

وأشار تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، إلى أن هاتف iPhone 15 Pro قد حقق أداءً ممتازًا في المنطقة.

تحظى آبل بشعبية كبيرة في الصين، حيث تظل أجهزتها مرغوبة في القطاعين الحكومي والخاص.

وتعتمد شركة آبل بشكل كبير على الصين في دورها كشريك تصنيعي وسوق لمنتجاتها، حتى في ظل تراجع العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وقد احتفل تيم كوك بهذه العلاقة خلال زيارته إلى الصين في وقت سابق من هذا العام.