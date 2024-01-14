الصين تطور إنتاج بطارية نووية تستمر 50 عاما دون شحن كهرباء

أعلنت شركة صينية، عن تطوير بطارية نووية، يمكنها أن تبقي هاتفك مشحونا دون كهرباء، ولمدة 50 عاما، وسوف يتم إنتاج العديد منها قريبا.

بطارية في حجم العملة المعدنية

بطارية تعيش 50 عاما

وبحسب قناة الجزيرة الإخبارية، فإن هذه البطارية النووية، يمكن أن تستخدم في الموبايلات، وكذلك يمكن أن تستخدم نفس التقنية، في الطائرات المسيرة، حيث تكون البطارية كعملة معدنية صغيرة، لا تسبب أي إشعاع، وقد بدأت بالفعل المراحل التجريبية، لهذه التقنية، تمهيدا لإنتاجها بأعداد كبيرة تسع الأسواق.

الأولى في العالم.. شركة صينية تكشف عن تطوير بطارية نووية لا تحتاج إلى الشحن لمدة 50 عاما وستدخل في إنتاج الهواتف والطائرات المسيّرة pic.twitter.com/iRu1eCulvB — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 13, 2024

البطارية النووية

تستخدم البطاريات النووية، لتوليد الكهرباء، مثل بطاريات التكنيتيوم-99 أو السترونتيوم-90، وقد تم تطوير هذه التكنولوجيا، في بعض البلاد، مثل روسيا والصين، حيث أن العلماء الروس، قد أعلنوا من قبل عن تطوير بطاريات نووية صغيرة، تعيش 20 سنة، حيث يقلل هذا النوع من البطاريات، من الاعتماد على الطاقة الكهربية.