تقنية

الصين تطور إنتاج بطارية نووية تستمر 50 عاما دون شحن كهرباء

صفاء المشهور

أعلنت شركة صينية، عن تطوير بطارية نووية، يمكنها أن تبقي هاتفك مشحونا دون كهرباء، ولمدة 50 عاما، وسوف يتم إنتاج العديد منها قريبا.

الصين تطور إنتاج بطارية نووية

بطارية في حجم العملة المعدنية

بطارية تعيش 50 عاما

وبحسب قناة الجزيرة الإخبارية، فإن هذه البطارية النووية، يمكن أن تستخدم في الموبايلات، وكذلك يمكن أن تستخدم نفس التقنية، في الطائرات المسيرة، حيث تكون البطارية كعملة معدنية صغيرة، لا تسبب أي إشعاع، وقد بدأت بالفعل المراحل التجريبية، لهذه التقنية، تمهيدا لإنتاجها بأعداد كبيرة تسع الأسواق.

البطارية النووية

تستخدم البطاريات النووية، لتوليد الكهرباء، مثل بطاريات التكنيتيوم-99 أو السترونتيوم-90، وقد تم تطوير هذه التكنولوجيا، في بعض البلاد، مثل روسيا والصين، حيث أن العلماء الروس، قد أعلنوا من قبل عن تطوير بطاريات نووية صغيرة، تعيش 20 سنة، حيث يقلل هذا النوع من البطاريات، من الاعتماد على الطاقة الكهربية.

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عن الكاتب:
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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