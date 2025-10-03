الصين تستهدف بناء معسكرات روبوتات لقيادة المرحلة القادمة من الذكاء الاصطناعي

تستهدف دولة الصين بناء سلسلة من معسكرات التدريب لروبوتات في مدن رئيسية مثل شنغهاي وبكين، وذلك في خطوة محورية تسعى من خلالها الصين لتعزيز صناعة الروبوتات البشرية السريعة النمو، وستكون هذه المعسكرات مثل الصالات الرياضية، وستعمل في مسارات تحاكي بيئات واقعية مثل: المنازل الذكية، المتاجر، المدارس، المصانع، دور رعاية كبار السن، على أن تكون الغاية هي توفير مساحات عملية للروبوتات لاختبارها في مهام الحياة اليومية.

وسيقام أكبر هذه المعسكرات في مدينة شيجينغشان ببكين على مساحة تتخطى الـ 10 آلاف متر مربع، ويتوقع أن يتم إنتاج أكثر من 6 ملايين نقطة بيانات كل عام.

يشار إلى أن نقص تخزين البيانات هو أحد أهم دوافع هذا العمل الضخم، والذي يمثل عائقا كبيرا أمام تطور هذه الصناعة في الصين حتى الوقت الحالي، وذلك لأن الشركات الصينية التي تقوم بصناعة الروبوتات تجمع البيانات التدريبية بشكل فردي، وهذا ما يترتب عليه ارتفاع التكاليف، بالإضافة إلى إعطائه نتائج مختلفة.

ومن خلال هذه المعسكرات تأمل الحكومة الصينية في توفير بيانات موحدة للتدريب وعالية الجودة على نطاق واسع، وهو الشئ الذي سيجعل الشركات تحسن من أنظمة الذكاء الإصطناعي لديها، وتسرع من الإبتكار في مجال الروبوتات.

الصين تتفوق على الولايات المتحدة عالميا في مجال الروبوتات

وتتفوق الصين على دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الروبوتات، حيث تأتي خطوتها هذه في إنشاء المعسكرات التدريبية للروبوتات في وقت تنشر فيه 300 ألف روبوت صناعي كل عام، وهو رقم يعادل 10 أضعاف ما تنشره الولايات المتحدة الأمريكية.

وتصنف حكومة الصين هذا المجال من المجالات كصناعة استراتيجية تحت اسم «الذكاء المجسد»، وبعد الوصول إلى المستهدف من هذه الخطة ستكون الصين هي الأقوى عالميا وتأتي بعدها الولايات المتحدة على الرغم من مبادرات أمريكية واعدة مثل روبوت “أوبتيوس” من شركة تيسلا الذي يملكها رجل الأعمال إيلون ماسك.

خطة الصين الوطنية لدمج الروبوتات في الاقتصاد

بحسب موقع «interesting engineering» فإن الحكومات المحلية في الصين تعمل على إنشاء قواعد خاصة لجذب الشركات والإستثمارات في هذا المجال، ومن الواضح أن هذه الجهود مرتبطة بالخطة الوطنية الرامية إلى نشر أكثر من 90% من الأجهزة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في شتى القطاعات الاقتصادية بحلول 2030.

ومن المتوقع أن يكون المعسكر الذي يتم العمل على بناؤه وستنتهي بكين منه قريبا هو أحد المحاور الرئيسية التي ستندمج في شبكة وطنية موحدة من مراكز الروبوتات، والذي سيتم ربطه بمقاطعات صينية أخرى ضمن سياسة صناعية أشمل تتبناها الصين في مجال التكنولوجيا والتصنيع الذكي، وهو ما سيشكل خريطة العالم من جديد.