الصين تحظر استخدام آيفون للمسؤولين الحكوميين في العمل لهذا السبب

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، عن توجيه الصين للمسؤولين في الوكالات الحكومية المركزية يمنع استخدام أجهزة آيفون من شركة آبل وغيرها من الأجهزة ذات العلامات التجارية الأجنبية في العمل أو إحضارها إلى المكتب.

آيفون - مصدر الصورة: موقع العربية

ويأتي هذا التوجيه بهدف خفض الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية في بكين وتعزيز الأمن السيبراني، ويأتي وسط حملة مشددة للحد من تسريب المعلومات الحساسة خارج حدود الصين.

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال أن هذه الخطوة قد يكون لها تأثيرًا سلبيًا على العلامات التجارية الأجنبية الموجودة في الصين، ويتضمن ذلك شركة آبل.