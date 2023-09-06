تقنية

الصين تحظر استخدام آيفون للمسؤولين الحكوميين في العمل لهذا السبب

جيهان مصطفى

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، عن توجيه الصين للمسؤولين في الوكالات الحكومية المركزية يمنع استخدام أجهزة آيفون من شركة آبل وغيرها من الأجهزة ذات العلامات التجارية الأجنبية في العمل أو إحضارها إلى المكتب.

- صورة 1 - الصين تحظر استخدام آيفون للمسؤولين الحكوميين في العمل لهذا السبب

آيفون - مصدر الصورة: موقع العربية

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ويأتي هذا التوجيه بهدف خفض الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية في بكين وتعزيز الأمن السيبراني، ويأتي وسط حملة مشددة للحد من تسريب المعلومات الحساسة خارج حدود الصين.

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال أن هذه الخطوة قد يكون لها تأثيرًا سلبيًا على العلامات التجارية الأجنبية الموجودة في الصين، ويتضمن ذلك شركة آبل.

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جيهان مصطفى

صحفية مصرية، حاصلة على بكالوريوس إعلام، وفي مرحلة تحضير الماجستير.

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