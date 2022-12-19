الصور الأولى لهاتف OnePlus 11 أسطورة الهواتف الرائدة وأقوى منافسي هواتف شاومي وسامسونج
كشفت الشركة الصينية وان بلس عن الصور الأولى الرسمية لهاتفها المنتظر من الفئة الرائدة والذي يحمل إسم OnePlus 11، وأعلنت الشركة أنه سوف يتم إطلاقه بالأسواق العالمية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجديد 2023، وسوف تنافس وان بلس بهذا الهاتف أجهزة كبرى الشركات الأخرى مثل سامسونج وشاومي وغيرهما.
مواصفات وسعر هاتف OnePlus 11
ووفق الصور التي نشرتها الشركة، فإن هاتف OnePlus 11 سوف يأتي بكاميرات دائرية خلف الجهاز، ويوجد أربع دائرات صغيرة بالدائرة الكبرى التي تحتوي على الكاميرات، وهذه الدوائر الأربعة ستكون ثلاثة منها للكاميرات والدائرة الرابعة للفلاش، كما يأتي الهاتف بخيارين من الألوان وهما الأخضر والأسود.
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وحول دقة الكاميرات، فستأتي الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجا بيكسل، والكاميرا الثانية بدقة 48 ميجا بيكسل والكاميرا الثالثة 32 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الأمامية لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو فتأتي بدقة 32 ميجا بيكسل.
وحول بعض مواصفات هاتف OnePlus 11 فقد جاءت وفق ما يلي.
|نوع الشاشة
|OLED LTPO
|مقياس الشاشة
|6.8 بوصة
|جودة العرض
|+ QHD
|معدل التحديث
|144 هرتز
|تدعم تقنية
|+HDR10
|زجاج الحماية
|Gorilla Glass 7
|نوع المعالج
|Snapdragon 8 Gen 2
|الرام 12 و8 جيجا بايت
|الذاكرة الداخلية 512 و256 جيجا بايت
|البطارية
|5000 مللي أمبير
|السعر العالمي يبدأ من
|900 دولار