تقنية

الصور الأولى لهاتف OnePlus 11 أسطورة الهواتف الرائدة وأقوى منافسي هواتف شاومي وسامسونج

خالد عسر

كشفت الشركة الصينية وان بلس عن الصور الأولى الرسمية لهاتفها المنتظر من الفئة الرائدة والذي يحمل إسم OnePlus 11، وأعلنت الشركة أنه سوف يتم إطلاقه بالأسواق العالمية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجديد 2023، وسوف تنافس وان بلس بهذا الهاتف أجهزة كبرى الشركات الأخرى مثل سامسونج وشاومي وغيرهما.

الصور الأولى لهاتف OnePlus 11 الرائد أقوى الهواتف المنافسة لشاومي وسامسونج

مواصفات وسعر هاتف OnePlus 11

“أسطورة الهواتف”.. مواصفات هاتف OnePlus 11 قبل إطلاقه خلال الأيام القادمة

ووفق الصور التي نشرتها الشركة، فإن هاتف OnePlus 11 سوف يأتي بكاميرات دائرية خلف الجهاز، ويوجد أربع دائرات صغيرة بالدائرة الكبرى التي تحتوي على الكاميرات، وهذه الدوائر الأربعة ستكون ثلاثة منها للكاميرات والدائرة الرابعة للفلاش، كما يأتي الهاتف بخيارين من الألوان وهما الأخضر والأسود.

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وحول دقة الكاميرات، فستأتي الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجا بيكسل، والكاميرا الثانية بدقة 48 ميجا بيكسل والكاميرا الثالثة 32 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الأمامية لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو فتأتي بدقة 32 ميجا بيكسل.

الصور الأولى لهاتف OnePlus 11 أسطورة الهواتف الرائدة وأقوى منافسي هواتف شاومي وسامسونج 1 19/12/2022 - 9:33 ص

وحول بعض مواصفات هاتف OnePlus 11 فقد جاءت وفق ما يلي.

نوع الشاشة OLED LTPO
مقياس الشاشة 6.8 بوصة
جودة العرض + QHD
معدل التحديث 144 هرتز
تدعم تقنية +HDR10
زجاج الحماية Gorilla Glass 7
نوع المعالج Snapdragon 8 Gen 2
الرام 12 و8 جيجا بايت الذاكرة الداخلية 512 و256 جيجا بايت
البطارية 5000 مللي أمبير
السعر العالمي يبدأ من 900 دولار
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خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.

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