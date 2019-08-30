الشركة الألمانيا تكشف عن الإمكانات الخيالية لسيارة BMW 7 series

تعتبر شركة bmw شركة ألمانية لصناعة السيارات والمحركات والدرجات النارية، وهي من أكبر الشركات في عالم السيارات والتي تسعى دائما لابتكار الجميع، وذلك من خلال إظهار أحدث أنواع السيارات لها في السوق، حيث قامت الشركة مؤخراً بتحديث السيارة الجديدة حتى تظهر بالسوق بشكل مختلف ومبهر للجميع، حيث تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي عبر تطبيق “تويتر” مقطع لسيارة تابعة لشركة صناعة السيارات الألمانية BMW، تظهر من خلالها الشركة افمكانات الهائلة لسيارتها الجديدة BMW 7 series.
إمكانيات أفخم سيارة 2020 BMW 7 series
- تحتوي سيارة بي أم دبليو الجديدة على مصابيح ليزر جديدة، وزيادة حجم شعار السيارة الأمامي 50%.
- مزوده ايضاً بصادم أمامي يضم فتحات تهوية جديدة، وبغطاء محرك جديد منتفخ، وإطارات جديدة.
- زودت السيارة من اللف بمصابيح جديدة متصلة على طول غطاء الصندوق الخلفي تم تعتيمها وتظهر بشكل بارز راقي وأنيق.
- أما بالنسبة للمحركات المتوفرة في السيارة بي أم دبليو الفئة السابعة 2020، هناك محرك V8 سعة 4.4 لتر يولد قوة 523 حصان و750نيوتن.
- وهناك محرك 6 سلندر خطي يولد قوة 280 حصان، يعمل إلى جانبه محرك كهربائي يستمد طاقته من بطارية ليقيوم ايون، ليولد المحركين معاً قوة 389 حصان و600 نيوتن.
- حيث تتوفر العديد من افمكانات الهائلة للسيارة المزودة بالأنظمة الإلكترونية التي توفر الجو الممتع للراكب بطرق مختلفة وتوفير شاشات إلكترونية وأماكن سحرية داخل السيارة.
- ويبلغ سعر هذه السيارة BMW 7 series إلى 2,600,000 جنيه.
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