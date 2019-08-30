الشركة الألمانيا تكشف عن الإمكانات الخيالية لسيارة BMW 7 series

تعتبر شركة bmw شركة ألمانية لصناعة السيارات والمحركات والدرجات النارية، وهي من أكبر الشركات في عالم السيارات والتي تسعى دائما لابتكار الجميع، وذلك من خلال إظهار أحدث أنواع السيارات لها في السوق، حيث قامت الشركة مؤخراً بتحديث السيارة الجديدة حتى تظهر بالسوق بشكل مختلف ومبهر للجميع، حيث تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي عبر تطبيق “تويتر” مقطع لسيارة تابعة لشركة صناعة السيارات الألمانية BMW، تظهر من خلالها الشركة افمكانات الهائلة لسيارتها الجديدة BMW 7 series.

إمكانيات أفخم سيارة 2020 BMW 7 series