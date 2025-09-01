تقنية

السعودية تقود جهود الذكاء الاصطناعي عبر برنامج تدريبي عالمي

آية الخضر

تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية وعالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث استضافت على هامش الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25) برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات.
وجاء البرنامج تحت عنوان: “الاستشراف الاستراتيجي لأطر التعاون في الذكاء الاصطناعي”، بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار لمناقشة أحدث التوجهات العالمية في هذا القطاع المتسارع، وتستمر فعاليات الندوة في العاصمة الرياض حتى 3 سبتمبر 2025.

أهداف البرنامج التدريبي

يهدف هذا البرنامج، الذي نُظم بالشراكة بين الاتحاد الدولي للاتصالات وأكاديمية التنظيمات الرقمية التابعة لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، إلى:

  • وضع أسس حوكمة مسؤولة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

  • تعزيز الابتكار الرقمي مع الحد من المخاطر المحتملة.

  • دعم الأجندة التنموية العالمية عبر الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي.

وقد شهد البرنامج مشاركة أكثر من 50 خبيرًا من جهات تنظيمية متعددة حول العالم، ناقشوا سبل توجيه هذه التقنيات بما يخدم التنمية المستدامة.

المحاور الرئيسية للبرنامج

تضمن التدريب عدة محاور أساسية، أبرزها:

  • مقدمة في الاستشراف الاستراتيجي.

  • تحليل أبرز التوجهات العالمية في الذكاء الاصطناعي.

  • بناء سيناريوهات مستقبلية تعزز الحوكمة التعاونية.

  • مناقشة آليات إشراك أصحاب المصلحة في صياغة السياسات.

  • توجيه تقنيات الذكاء الاصطناعي نحو خدمة الأهداف التنموية.

إنجازات أكاديمية التنظيمات الرقمية

منذ تأسيسها عام 2021، تمكنت أكاديمية التنظيمات الرقمية من لعب دور محوري في بناء القدرات، حيث استفاد من برامجها أكثر من 1400 مختص من القطاعين العام والخاص حتى نهاية عام 2024، وبفضل شراكاتها الدولية، أصبحت الأكاديمية منصة رائدة في تطوير الكفاءات التنظيمية محليًا ودوليًا.

الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25)

تعد هذه الندوة من أبرز الفعاليات العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات منذ أكثر من 25 عامًا، وتهدف إلى:

  • تعزيز الحوار الدولي في مجالات الاتصالات والتقنية.

  • تبادل الخبرات بين المنظمين المحليين والدوليين.

  • مناقشة السياسات التي تدعم التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

عن الكاتب:
آية الخضر

آية الخضر، مواليد 1991، من بورسعيد، حاصلة على بكالوريوس تكنولوجيا و نظم معلومات إدارية، حاصلة على ماجيستير في إدارة الأعمال.


