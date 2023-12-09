اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله السواحة، في وادي السيليكون، مع الرئيس التنفيذي لشركة Google وشركة Alphabet ساندر بيتشاي، وعدد من كبار التنفيذيين، لتوسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الحوسبة السحابية والابتكار وتنمية القدرات.

السعودية تعزز النمو الرقمي مع شركتي"GOOGLE" و "ALPHABET" - مصدر الصورة جوجل

حيث تضمن الاجتماع مناقشة تعميق الشراكة الاستراتيجية لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال وتقديم جيل رائد في مجال التقنية والابتكار للإسهام في تسريع مسيرة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.

وتشمل المجالات التي سيتم التعاون فيها بين الجانبين ما يلي:

الحوسبة السحابية: من خلال تعزيز التعاون في مجال الحوسبة السحابية، سيتمكن قطاع الأعمال السعودي من الاستفادة من خدمات وحلول Google Cloud Platform المتطورة، والتي ستساعدهم على تحسين كفاءتهم التشغيلية وتعزيز قدرتهم التنافسية.

الابتكار: من خلال التعاون في مجال الابتكار، سيتمكن الطرفان من العمل معاً على تطوير حلول ومنتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات السوق السعودي، كما سيعملان على دعم بيئة ريادة الأعمال في المملكة.

تنمية القدرات: من خلال التعاون في مجال تنمية القدرات، سيعمل الطرفان على تدريب وتأهيل الكوادر السعودية في مجال التقنية والابتكار، مما سيساهم في بناء قاعدة وطنية من الكفاءات المتميزة القادرة على قيادة مسيرة التحول الرقمي في المملكة.

وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي ودعم بيئة ريادة الأعمال في المملكة، حيث تعد Google واحدة من الشركات الرائدة في مجال التقنية والابتكار على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية للمملكة، بما في ذلك:

زيادة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 25% بحلول عام 2030.

خلق مليون وظيفة في قطاع التقنية بحلول عام 2030.