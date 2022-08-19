السعر والمواصفات المتوقعة لهاتف ابل الجديد ايفون 14 برو ماكس

وبعد طول انتظار تم تسريب بعض المعلومات عن هاتف آيفون 14 برو ماكس والذي من المتوقع أن يتم إطلاقه في الأسابيع القادمة، ويأتي الهاتف بمواصفات جبارة تفوق أقوى هواتف آبل الحالية وهو آيفون 13 برو ماكس، حيث يأتي هاتف أبل الجديد بتصميم جذاب وشاشة كبيرة، بالإضافة إلى الميزة المنتظرة وهي زيادة مساحة التخزين الداخلية إلى أن تصل 2 تيرابايت.

المواصفات المتوقعة لآيفون 14 برو ماكس :

الشاشة يأتي الهاتف بشاشة حجمها 6.7 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED، وبمعدل تحديث 120 هيرتز في الثانية. الوزن والأبعاد يبلغ وزن الهاتف 240 غرام، بطول 160.8 سم وعرض 78.1 وسُمك 7.7 مم.

المعالج يأتي الهاتف بمعالج Apple A16 Bionic سداسي النواة، بدقة تصنيع 4 نانو متر.

الكاميرا الخلفية يأتي الهاتف بكاميرا ثلاثية خلفية، الأولى منها بدقة 12 ميجا بكسل وبعدسة حجمها F/1.5، بينما تأتي الكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل وبعدسة حجمها F/2.8، وتأتي الأخيرة بدقة 12 ميجا بكسل وبعدسة حجمها F/1.8. الكاميرا الأمامية تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 12 ميجا بكسل ويبلغ حجم فتحة العدسة F/2.2، وتدعم وضع عزل الخلفية بالإضافة إلى خاصية التصوير الليلي.

الرام يتوفر نسخة واحدة من الهاتف ب 6 جيجا بايت من نوع NVMe. مساحة التخزين الداخلية تتوفر عدة خيارات ومنها 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت، ومن المحتمل أن يتم إطلاق نسخة من الهاتف الجديد بمساحة تصل إلى 2 تيرا بايت. نظام التشغيل يعمل الهاتف بنظام ios الإصدار 15. البطارية يأتي الهاتف ببطارية سعتها 4500 مللي أمبير من نوع ليثيوم، وتدعم الشحن السريع بقوة 20 واط.

الحماية يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة الأصبع، والتعرف على الوجه، بالإضافة إلى الرقم السري والنمط. المستشعرات يحتوي الهاتف على مستشعر التسارع والبوصلة والجيروسكوب. الألوان يتوفر الهاتف باللون الذهبي والأزرق والأسود والأرجواني.

عيوب هاتف آيفون 14 برو ماكس :

تحتوي علبة الهاتف على كابل USB فقط، دون شاحن أو سماعة.

كباقي أجهزة أبل، لا يدعم الهاتف زيادة مساحة التخزين عن طريق الذاكرة الخارجية.

السعر المتوقع لهاتف ايفون 14 برو ماكس :

من المتوقع أن يُطرح الهاتف خلال شهر 9 القادم بسعر 1100 دولار، مما يعادل 4100 ريال سعودي، و17200 جنيه مصري.