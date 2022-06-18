السعر مفاجأة.. تسريبات تكشف أسعار ومواصفات iphone 14 pro max

لم يتبق سوى القليل على خطوة الشركة الأمريكية “أبل” الجديدة، والتي ستقوم من خلالها، بإطلاق هاتفها الجديد، آيفون 14 برو ماكس، صاحب المواصفات الرائعة والخيالية عند مقارنتها بمواصفات الهواتف المنافسة بالسوق، وكانت الشركة قد أضافت بهاتفها الجديد، بعض التطورات التي تميزها عن النسخة السابقة، حيث تحرص شركة أبل وبشكل مستمر على تطوير أجهزتها، من خلال إضافة مزايا رائعة وإمكانيات أحدث بين الحين والآخر، ومن المقرر أن تطلق الشركة هاتفها الجديد بسبتمبر المقبل.

أسعار ومواصفات iphone 14 pro max

ويتميز هاتف آيفون 14 برو ماكس الذي ستقوم الشركة بإطلاقه من خلال مؤتمر رسمي تعلن فيه عن جميع مواصفات الهاتف وسعره بشكل رسمي، بالعديد من المواصفات الرائعة التي تتضمن:

الهاتف يدعم الاتصال بشريحتين اتصال.

الهاتف يدعم خاصية الاتصال قريب المدى NFC.

الهاتف يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس.

الهاتف مقدم ببطارية كبيرة ويدعم خاصية الشحن السريع واللاسلكي والعكسي.

الهاتف مقدم مع سماعات سبيكر وهنا يشبه آيفون 12 برو ماكس.

الهاتف يحتوى على ميكروفون ثانوي، ليقوم من خلاله بعزل الضوضاء خلال الاستخدام.

الهاتف مقدم مع بطارية كبيرة مساحتها تصل إلى 5 آلاف أمبير.

الهاتف مزود بخدمات الدفع الإلكتروني أمثلة الماستر كارد والفيزا كارد.

الهاتف مزود بمعالج رسومي خماسي النواة من نوع Apple GPU.

الهاتف يعمل بنظام تشغيل iOS 16

الهاتف مقدم بمساحة شاشة 6.7 بوصة.

الهاتف مقاوم للمياه والغبار ويمكنه المكوث تحت سطح الماء لمدة نصف ساعة

بطارية الهاتف يمكنها الاستمرار بالعمل على 30 ساعة وتزيد المدة إلى 100 ساعة مع تشغيل الصوتيات فقط.

سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس

تقول التوقعات أن الشركة ستقوم بطرح الهاتف بأكثر من نسخة وفق مساحة التخزين، فنسخة ال256 جيجا من المتوقع طرحها بسعر 1099 دولار، بينما نسخة ال512 جيجا، فسيتم طرحها بسعر 1200 دولار.