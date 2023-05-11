تقنية

الذكاء الاصطناعي: هل يشكل تهديدًا حقيقيًا لوجود الإنسانية

رغدة أحمد شرف

أطلق فريق من خبراء الصحة العامة والأطباء كما ورد في بوابة أخبار اليوم الالكترونية تحذيراً بشأن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، ووصفوها بأنها تهديد “وجودي” للبشرية إذا لم يتم تنظيمها.

وجاء في تحذير الخبراء، الذين يشملون خمسة أطباء وخبراء في الصحة العالمية من أربع قارات، أنه يمكن للتكنولوجيا التسبب في القضاء على البشر بطرق متعددة.

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وأوضح الخبراء أن التقنيات الذكية المرتبطة بقطاع الرعاية الصحية قد تتسبب في إلحاق الضرر بالمرضى، وتهدد خصوصية البيانات وأمنها.

وأضاف الخبراء أن التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تسبب آثارًا صحية واجتماعية خطيرة، منها السيطرة على الأفراد والتلاعب بهم، واستخدام الأسلحة الذاتية الفتاكة، وتأثيرات البطالة الجماعية على الصحة العقلية في حالة قيام الأنظمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بتسريح أعداد كبيرة من العمال.

وفقًا لتصريحات الخبراء، فإن التهديدات تنشأ أيضًا بسبب فقدان الوظائف المصاحب للانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تتراوح التقديرات بين عشرات ومئات الملايين من الوظائف خلال العقد المقبل.

كما ذكرت مجموعة خبراء أنه لا يمكن التنبؤ بتأثير انتشار التكنولوجيا الذكية على الصحة النفسية والجسدية للأفراد والمجتمع بأكمله.
وأشارت دراسة إلى أن الفرصة لتجنب الآثار الضارة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تتضاءل بسرعة مع تزايد البحث والتطوير في هذا المجال.

حذر الخبراء أيضاً من أن التنظيم الفعال والمناسب لتطوير واستخدام التكنولوجيا الذكية ضروري لتجنب الأضرار المحتملة، وأشاروا إلى أنه يجب فرض حظر على تطوير التكنولوجيا الذكية العامة التي تتحسن ذاتيا حتى يتم تطبيق مثل هذا التنظيم.

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رغدة أحمد شرف

انا خريجة تجارة إنجليزي, أعمل كاتبة مقالات في جميع المجالات منذ أكثر من 13 سنة, كما أني أعمل في التسويق الإلكترونى وإنشاء المواقع.

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