الذكاء الاصطناعي سؤال وجواب.. شرح موقع ChatGpt الرسمي مع رابط التحميل 2023

أصبحت أداة ChatGpt الدردشة باستخدام الذكاء الاصطناعي، من ضمن وسائل الحصول على الأجوبة بشكل أو بآخر، فمنذ إطلاق الذكاء الاصطناعي، تم توفير العديد من التطبيقات التي تعمل باستخدام هذا الروبوت.

وفي التقرير التالي، نتعرف على شرح لموقع وتطبيق ChatGpt من أجل العمل عليه، في ظل تساؤل الكثيرين عن كيفية سؤال الذكاء الاصطناعي.

كيف أسأل الذكاء الاصطناعي

حتى تتمكن من الدخول مع محادثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، يجب أولاً تثبيت أداة ChatGpt والتي تعمل على مختلف أجهزة المحمول، بأكثر من 5 مليون عملية تنزيل عبر play.google.

وتداول نشطاء على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، صوراً من محادثات الروبوت، بعد تثبيت أداة، وأظهرت نتائج غير متوقعة. فذكر البعض أنه تفاجئ من إجابات الروبوت على الأسئلة والتي بدت منطقية بنسبة كبيرة.

وهنالك البعض يفضل استخدام الذكاء الاصطناعي في وسائل الدردشة والحصول على إجابات الأسئلة، كبديل لمحرك البحث “جوجل”.

الذكاء الاصطناعي سؤال وجواب

لإنشاء محادثة مع الذكاء الاصطناعي عبر Chat Gpt، يجب أولاً الدخول إلى الأداة عبر متجر play.google بالعربي، ثم القيام بتنزيلها.

ودخل مجال الذكاء الاصطناعي في عديد المجالات، مثل الرياضة وغيرها من المشروعات التي يتم إدارتها عبر الشبكة العنكبوتية، لاسيما في مجال الأبحاث والعمل الدراسي.

وفاجئ مستخدميه بسرعته الفائقة في الانسجام والرد، ومدى الحرفية التي يحظى بها، وبرغم أن بداياته لن تنال الاهتمام الكافي، ومع التطوير، أصبح أحد الركائز التي يُعتمد عليها في كثير من المجالات.

موقع ChatGpt الرسمي

بمجرد الدخول إلى موقع أداة ChatGPT على الأنترنت، يُمكن معرفة آخر التحديثات لهذه الأداة والتفاعل مع تحديثاتها أول بأول، علماً بأنه يطلب تسجيل دخول، عن طريق إنشاء حساب مسبق، والذي نوفره في السطور القليلة القادمة.

خطوات التسجيل في موقع Chat GPT، تتمثل في الآتي:

– الدخول إلى ويب سايت الأداة، من خلال رابط الموقع الرسمي الإلكتروني.

– ثم نقوم بإنشاء حساب بواسطة البريد الإلكتروني “الإيميل” وتوليد كلمة مرور.

– بعد ذلك، ننقر الموافقة على الشروط والأحكام، ثم ستأتي رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني، نتحقق منها ونُتابع عملية التسجيل.

– وفي الأخير يصبح حسابك مُفعل عبر موقع الأداة الإلكتروني.