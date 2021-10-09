الذراع الضارب لشاومي هاتف Redmi Note 11 Pro بكاميرا خارقة وقوة شحن جبّارة

وفق أحدث التسريبات الواردة حتى الآن فإن شاومي سوف تزود هاتفها المنتظر Redmi Note 11 Pro بميزتين خارقتين إحداهما تتعلق بالكاميرات والأخرى تعلق بالشحن، حيث تعتزم عملاق الهواتف الصينية شاومي بإمداد هاتفها الأحدث بقوة شحن تصل إلى 120 وات، وتعد هذه الميزة نقلة نوعية كبيرة في إصدارات الشركة الحالية.

الذراع الضارب لشاومي هاتف Redmi Note 11 Pro

وإذا ما قمنا بمقارنة قوة الشحن السريع في هاتف Redmi Note 11 Pro والتي ستصل لـ120 وات، مع إصدارات أخرى للشركة مثل نوت 10 برو، وبرو ماكس والتي يصل الشحن السريع بها إلى 33 وات، سنجد أن الفرق شاسع، كما أن هاتف شاومي هو الوحيد بالسوق الذي يتميز بهذه القوة في الشحن.

أما الميزة الثانية والفريدة من نوعها في هواتف شاومي، فهي قوة الكاميرا حيث سيتم تزويد هاتف Redmi Note 11 Pro بكاميرا أساسية بدقة 200 ميجا بيكسل، هذا بالإضافة إلى أن الهاتف المنتظر من شاومي سوف يتميز بنحافته، والكاميرا الأمامية متواجدة في منتصف الشاشة أعلى الهاتف.

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وفي الجهة الخلفية لهاتف شاومي المرتقب ريدمي نوت 11 برو، سوف يكون شعار الشركة، والذي يأتي بالأسفل جهة اليسار وبجوار شعار ريدمي، هذا بالإضافة إلى رمز 5 جي، للدلالة على أن الهاتف يدعم اتصالات الجيل الخامس.