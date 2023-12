الخوذة الثورية التي تقرأ أفكارك: الابتكار الذي سيغير وجه الرعاية الصحية؟

في عالم الذكاء الاصطناعي، يحدث الابتكار بسرعة فائقة، والآن، طور علماء أول برنامج ذكاء اصطناعي في العالم يقرأ الأفكار ويترجم الموجات الدماغية إلى نص قابل للقراءة، وهذا البرنامج يعمل بواسطة خوذة مغطاة بمستشعر يراقب نشاطًا كهربائيًا محددًا في الدماغ أثناء تفكير مرتديها، ويحولها إلى كلمات.

هذه التقنية الثورية ابتكرها فريق من جامعة التكنولوجيا في سيدني، ويقول الفريق إن هذه التقنية يمكن أن تحدث ثورة في رعاية المرضى الذين أصبحوا صامتين بسبب السكتة الدماغية أو الشلل.

ويعتقد الفريق أيضًا أن هذا الابتكار سيسمح بالتحكم السلس في الأجهزة، مثل الأطراف الإلكترونية والروبوتات، وهذا يعني أن البشر سيتمكنون من إعطاء التوجيهات بمجرد التفكير فيها.

