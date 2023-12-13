الخوذة الثورية التي تقرأ أفكارك: الابتكار الذي سيغير وجه الرعاية الصحية؟

في عالم الذكاء الاصطناعي، يحدث الابتكار بسرعة فائقة، والآن، طور علماء أول برنامج ذكاء اصطناعي في العالم يقرأ الأفكار ويترجم الموجات الدماغية إلى نص قابل للقراءة، وهذا البرنامج يعمل بواسطة خوذة مغطاة بمستشعر يراقب نشاطًا كهربائيًا محددًا في الدماغ أثناء تفكير مرتديها، ويحولها إلى كلمات.

من ابتكر هذه التقنية الثورية؟

هذه التقنية الثورية ابتكرها فريق من جامعة التكنولوجيا في سيدني، ويقول الفريق إن هذه التقنية يمكن أن تحدث ثورة في رعاية المرضى الذين أصبحوا صامتين بسبب السكتة الدماغية أو الشلل.

ويعتقد الفريق أيضًا أن هذا الابتكار سيسمح بالتحكم السلس في الأجهزة، مثل الأطراف الإلكترونية والروبوتات، وهذا يعني أن البشر سيتمكنون من إعطاء التوجيهات بمجرد التفكير فيها.

Scientists develop world's first 'mind-reading helmet' that translates brainwaves into words https://t.co/lkMdZfGlFp pic.twitter.com/5JVlGZNXaQ — Daily Mail Online (@MailOnline) December 12, 2023

كيف تعمل التكنولوجيا الجديدة؟

التكنولوجيا السابقة لترجمة إشارات الدماغ إلى اللغة كانت تتطلب إما إجراء عملية جراحية لزرع أقطاب كهربائية في الدماغ، مثل Neuralink من إيلون ماسك، أو المسح باستخدام جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، ولكن، التكنولوجيا الجديدة تستخدم خوذة بسيطة فوق الرأس لقراءة ما يفكر فيه الشخص.

كيف تم اختبار التكنولوجيا؟

أجرى الفريق تجارب مع 29 مشاركًا، عُرضت على المشاركين جملة أو عبارة على الشاشة وكان عليهم التفكير في قراءتها، ثم عرض نموذج الذكاء الاصطناعي ما ترجمه من الموجات الدماغية للمشارك، وأشار الفريق إلى أن درجة دقة الترجمة تبلغ في الوقت الحالي حوالي 40%، ولكن، الفريق يواصل عمله لتعزيز هذه النسبة لتصل إلى 90%.

ويمكن أن تكون هذه التقنية الجديدة خطوة كبيرة نحو مستقبل حيث يمكن للأجهزة أن تتفاعل معنا بطرق لم نكن نعتقد أنها ممكنة من قبل.